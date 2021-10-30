Поліція купила фейкові сертифікати на ім'я Савіка Шустера, хворого на COVID-19 (відео)

В Україні пропонують купити підроблений сертифікат про вакцинацію від COVID - 19 за ціною 2 500 гривень внутрішнього зразка і 2 750 гривень міжнародного зразка, а виготовляють такі фейкові довідки протягом доби. У мережі можна знайти масу таких пропозицій, навіть з відгуками клієнтів.

Про це йдеться в журналістському розслідуванні-експерименті, показаному в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера ".

Як продають підроблені COVID-сертифікати

Так, через один з Telegram-каналів спецкор зв'язався з шахраями, обговорив умови "замовлення", передоплати, дізнався про "гарантії" таких липових документів, і домовився про COVID-довідку для поїздок за кордон.

Виробники розповіли, що оплату вони приймають частинами по 50% - до і після висилки сертифіката, запевнили, що "документ" підтягнеться також у "Дію", і з ним нібито проблем не буде і за кордоном - мовляв, котирується в країнах Євросоюзу. Скинули номер банківської картки попросили передоплату 1500 гривень.

Від замовника вимагалося написати їм такі свої дані: ПІБ, місце реєстрації (прописка), дата народження, серія і номер паспорта, ідентифікаційний код. Пообіцяли зробити фейковий документ за 24 години.

Шустеру від МВС України подарували фейковий сертифікат

Ситуацію в студії прокоментував заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін. Він звернув увагу, що громадяни, які купують подібні підроблені COVID-сертифікати, практично "у 200 доларів оцінюють життя і здоров'я" інших людей.

Зараз правоохоронці проводять цілий комплекс заходів для перевірки достовірності "ковідних" документів і всередині країни, і у громадян при виїзді за кордон.

Також Єнін подарував Савіку Шустеру два фейкові COVID-сертифікати в рамочках - їх поліція в рамках боротьби з шахраями спеціально замовила на ім'я ведучого. Заступник голови МВС уточнив, що це копії, а оригінали вилучені як речові докази по даній кримінальній справі (зловмисників вже затримали).

"Тобто я можу повертатися в Україну?" - перепитав Шустер з іронією - якраз зараз ведучий не зміг прилетіти з Італії, оскільки заразився на коронавірус, а передачу вів дистанційно онлайн, перебуваючи на самоізоляції.

Відео: як в Україні продають підроблені covid-сертифікати

Нагадаємо, що у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" ізраїльський лікар Борис Бриль пояснив, чому "лікарів-антивакцинаторів" потрібно садити до в’язниці.



Також у ефірі міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів про покарання тих, хто підробляє COVID-паспорти.



А жахливу правду про те, яка реальна ситуація в лікарнях України сьогодні розказала відома волонтерка Катерина Ножевнікова.



Крім того, українці прямо в студії висловилися про те, чи потрібна обов'язкова вакцинація в нашій країні.



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