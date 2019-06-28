Поліція розшукує матір хлопчика, тіло якого знайшли у валізі в Чернівцях (фото)

Тіло дитини було знайдено у червоній валізі на околиці Чернівців біля недобудованого гіпермаркету увечері в четвер, 27 червня. Правоохоронцям вдалося встановити особу матері трирічного хлопчика, її оголошено в розшук. Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін.

Нагадаємо, мертву дитину виявили випадкові перехожі, що запримітили нову яскраву валізу. А свідки, яким правоохоронці показували знімки хлопчика, повідомили, що на тілі дитини були видні численні сліди побоїв.

Дитину знайшли у валізі в Чернівцях (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Матір хлопчика звуть Анни Олександрівна Пілявська, вона народилася 1997 року в Хмельницькій області, проживала в Чернівцях.

Прикмети розшукуваної: зріст 160-170 см, має середню статуру. Волосся темне, хвилясте з червонуватим відтінком, стрижка "під каре". Темно-зелені очі, нарощені довгі вії.

Поліція розшукує матір хлопчика, знайденого у валізі в Чернівцях (фото: cv.npu.gov.ua)

Також жінка має особливі прикмети: на лівій руці ближче до зап’ястя татуювання у вигляді корони, а на передпліччі татуювання із зображенням "ловця снів з головами двох вовків".

Поліція розшукує матір хлопчика, знайденого у валізі в Чернівцях (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Поліція просить всіх небайдужих громадян телефонувати на лінію "102", якщо вони володіють інформацією про розшукувану жінку.

Дитину знайшли у валізі в Чернівцях (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

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