У поліції розповіли про випадки смерті виборців на дільницях у день виборів

Другий тур виборів президента України пройшов без масових порушень громадського порядку
У день виборів президента-2019 на виборчих дільницях померли дві людини. Про це 21 квітня повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв на брифінгу, передали в прес-службі поліції.
Він розповів, що один такий випадок стався у Волновасі Донецької області - жінка не дійшла кілька метрів і померла по дорозі до виборчої дільниці, лікарі не змогли врятувати їй життя.
Ще один виборець помер у Тернопільській області.
Також Князєв повідомив, що всього протягом 21 квітня до органів поліції надійшло 1245 заяв, пов'язаних із виборчим процесом. У той же час глава Нацполіції нагадав, що 31 березня під час проведення першого туру таких звернень було 2467.
Перший заступник глави МВС Сергій Яровий та голова НПУ Сергій Князєв (фото: npu.gov.ua)
"Більше всього повідомлень зафіксовано в Дніпропетровській області, Києві та Донецькій області", - уточнив він.
Загалом було 146 повідомлень про незаконну агітацію, 74 випадків ыз фотографуванням бюлетеня, 16 фактів випадків пошкодження бюлетеня.
Фото: npu.gov.ua
"Також надійшло 11 повідомлень про підкуп виборців, зафіксовано три спроби винесення бюлетеня", - додав Князєв.
Як зазначив перший заступник глави МВС України Сергій Яровий, масових порушень громадського порядку зафіксовано не було.
Раніше ми вже писали про випадки псування виборчих бюлетенів на голосування 21 квітня і публікували фото декількох таких прикладів, коли виборці залишали на документах свої "послання".
Також повідомлялося про те, що в Кривому Розі нетвереза жінка намагалася на виборчій дільниці з'їсти бюлетень.
ДО слова, 21 квітня до кандидата в президенти Володимира Зеленського на виборах 2019 нагрянула поліція і виписала йому штраф за те, що він показав свій заповнений бюлетень.
Зазначимо, що дані екзит-полу ТСН свідчать, що у другому турі президентських виборах 2019 в Україні перемагає Володимир Зеленський, який набрав 72,8% голосів "за", а у кандидата на посаду глави держави і чинного президента Петра Порошенка - 27,2%.
Президент України Петро Порошенко вже визнав свою поразку і привітав Володимира Зеленського ыз перемогою.