Поліцейський збив дитину в Конотопі: моторошні деталі та відео

Хлопчику, якого поліцейський збив на переході в Конотопі, видалили селезінку
7 червня у центрі Конотопа авто начальника поліції міста збило дитину, внаслідок чого 10-річному хлопчику довелося проводити операцію та видаляти селезінку. Про це повідомив мер Конотопа Артем Семеніхін у соцмережі Facebook.
В той злощасний день за кермом був не власник авто, яким є глава поліції міста, а інший поліцейський - у тверезому стані. Його вже затримали та оголосили про підозру.
Медики провели операцію і видалили селезінку. Тепер лікарі намагаються провести рентгенологічний спосіб діагностики, щоб більш точно зрозуміти про стан потерпілого.
За словами очевидців, хлопчик перебігав дорогу по пішохідному переходу, коли почалася злива, і потрапив під колеса машини. Дитину одразу ж понесли у лікарню, розташовану поруч, не чекаючи прибуття швидкої.
Начальник поліції Сумській області Микола Лушпієнко заявив, що поліцейський, який був за кермом авто, є сержантом поліції і штатним водієм службового автомобіля.
Поліцейський збив дитину на переході в Конотопі (фото: facebook.com/Semenikhin)
До речі, в мережі з'явилося відео перших секунд ДТП в Конотопі, де автомобіль начальника поліції міста збив дитину на пішохідному переході.
Користувачі миттєво відреагували на опублікований ролик. Коментатори вважають, що причиною такої поведінки є безкарність, яка зустрічається в наш час повсюдно:
Поліцейський збив дитину на переході в Конотопі (скріншот: facebook.com/Semenikhin)
До речі, подібний випадок відбувається далеко не вперше. Так, під Києвом патрульні збили дитину на "зебрі".
Нагадаємо, що пасажири влаштували криваву різанину у метро Києва.