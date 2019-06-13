Поліцейський прирік совеня на голодну смерть: хотів допомогти

Поліцейський в Бахмуті (Донецької області) прирік совеня на голодну смерть, коли взяв його в руки. Про цей випадок розповіли в МВС України в соціальній мережі Facebook.

Патрульний поліцейський подумав, що врятував совеня, повернувши його в гніздо, з якого той випав і навіть показали фото молодого правоохоронця і того самого совеня. На ділі ж поліцейський зробив тільки гірше.

"Патрульний поліцейський, коли виходить на чергування, точно знає - йому доведеться когось рятувати... Іноді це бувають дуже незвичайні "клієнти". Наприклад, цього совеня довелося екстрено повертати у гніздо, з якого він випав", - розчулюються в міністерстві.

Вчинок молодого копа, швидше за все, прирік совеня на голодну смерть, оскільки сови, як і інші хижаки, дуже чутливі до запахів і в дикій природі передчасне випадіння пташенят не є проблемою, тим більше для сов. Зазвичай батьки без праці знаходять їх і повертають пташеняті у гніздо. Але пташеня, яке побувало у руках людини, доросла сова вже не визнає - через запах.

Фото: (pixabay.com)

Совенята здорово ховаються в траві і листі від своїх природних ворогів, тому якщо ви не хочете "усиновити" пташеня - найкраще просто пройти повз.

Нагадаємо, що поліцейський збив дитину в Конотопі Сумської області минулого тижня. Інцидент стався прямо на пішохідному переході.

Раніше ми повідомляли про те, що поліцейським, які вбили дитину, "світить" мінімальний термін і вже через п'ять років вони можуть опинитися на волі.

А також розповідали про те, що дружина одного з поліцейських звинуватила батьків дитини у тому, що вони самі винні в його смерті.