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Поліцейський побив онкохворого пенсіонера в трамваї: спливли нові деталі

STYLERЖиття    10.08.2019 - 17:59
Поліцейський побив онкохворого пенсіонера в трамваї: спливли нові деталі
Фото: Ілюстративне фото (Flickr/Alan Turkus)

У Харкові поліцейського, який побив літнього чоловіка в транспорті, відсторонили від роботи

У Харкові завели справу на поліцейського, який в громадському транспорті побив онкохворого пенсіонера, а його дружину вилаяв. Про це повідомляє прес-служба поліції області. Дільничного зараз відсторонили від роботи.

Нагадаємо, що інцидент стався в трамваї Харкова 8 серпня. Літні люди зайшли в транспорт, але місця для інвалідів виявилися зайняті, там сидів поліцейський. Коли його ввічливо попросили поступитися місцем літній жінці і навіть показали посвідчення пільговика, чоловік відповів нецензурною лайкою, а на супутника пенсіонерки накинувся з кулаками і вдарив його в обличчя.

У відповідь на зауваження попутник нецензурно висловився на адресу літньої жінки, а незабаром між ним та потерпілим зав'язалася бійка.

Поліцейський побив онкохворого пенсіонера в трамваї: спливли нові деталіФото: Побитий пенсіонер (kharkov.comments.ua)

Пізніше в поліції підтвердили, що нападником є співробітник Слобідського відділу поліції, його вже відсторонили від посади. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 296 КК України ("хуліганство"). Якщо вину правоохоронця буде доведено, він буде звільнений з роботи.

Як ми раніше писали, в Харкові стався неприємний інцидент – дільничний інспектор поліції побив пенсіонера, а його дружину облаяв нецензурними словами.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що на набережній одного з курортів іноземцю зламали щелепу.

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