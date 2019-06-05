Поліцейські застрелили дитину: з'явилися фото і відео з фатального місця

Вбивство п'ятирічного Кирила Тлявова, в якому підозрюють двох поліцейських - Івана Приходька та Володимира Петровця, відбулося 31 травня в Переяслав-Хмельницькому. Журналісти показали відео з того фатального місця, де хлопцеві в голову влучила куля, випущена з гвинтівки. Про це повідомляє Громадське ТБ.

Сусіди родини показали, де в той день гуляли кілька друзів - восьмирічний Артем і п'ятирічний Кирило і ще два хлопчики.

Вбивство дитини поліцейськими (місце, де застрелили дитину, скрін: YouTube/Громадське ТБ)

Галина, яка живе неподалік, розповідає, що побачила дітей, які гуляли недалеко від паркана, попросила їх бути обережнішими. Потім пішла додому і відразу ж вибігла на звук пострілу.

Маленький Артем сидів біля друга і говорив: "Кирило, тільки не вмирай, я тебе люблю".

Вбивство дитини поліцейськими (будинок Володимира Петровца, скрін: YouTube/Громадське ТБ)

Про те, що дитина отримала кульове поранення в голову, а не розбила її об асфальт, батьки дізналися лише через п'ять годин, коли з Києва приїхав нейрохірург і прооперував хлопчика.

Сусід показує, що стріляли через кущі. Саме там знайшли мішень, в яку, імовірно, намагалися влучити.

Вбивство дитини поліцейськими (передбачувана мішень, скрін: YouTube/Громадське ТБ)

А будинок Володимира Петровця, звідки, ймовірно, прилетіла куля, знаходиться в 100 метрах від місця, де був застрелений Кирило.

Вбивство дитини поліцейськими (відео: YouTube/Громадське ТБ)

Нагадаємо, раніше з'явилися нові несподівані деталі у справі про вбивство п'ятирічного Кирила Тлявова, через які провину поліцейських буде складно довести.

До речі, стало відомо, що до вбивства дитини в Переяслав-Хмельницькому може бути причетний підліток, син одного з поліцейських.

А також ми повідомляли про те, що спливли кричущі факти з біографії поліцейських, які застрелили дитину.