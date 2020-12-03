Поліцейські в Києві силою вибивали показання: підкинули таблетки і погрожували насильством

У Києві поліцейські силою вибивали свідчення з підозрюваної (Колаж РБК-Україна)

У Києві поліцейські підозрюються у фізичному насильстві над підозрюваною та фальсифікації речових доказів. Дівчина, яку звинуватили в крадіжці, заявила, що двоє поліцейських погрожували їй фізичним насильством і підкинули таблетки.

Крістіну Антонову засудили до 8 років позбавлення волі за розбій і зараз її справа розглядається в Апеляційному суді. Дівчина повідомила, що працівники Святошинського відділу поліції вибивали з неї свідчення силою, погрожували їй фізичним насильством і підкинули таблетки. Деталі повідомив адвокат підозрюваної Олег Веремієнко на своїй сторінці в Facebook.

Він розповів, що Крістіну Антонову затримали у травні 2018 року після того, як вона виявила трьох молодих людей без свідомості та викликала їм швидку допомогу.

"Крістіна зі свого мобільного телефону викликала швидку і поліцію. До приїзду медиків намагалася надавати першу медичну допомогу трьом молодим людям, а потім допомагала лікарям запхати їх у швидку. Потім приїхала поліція, яка запідозрила дівчину у крадіжці мобільних телефонів, оскільки один з постраждалих сказав, що у нього пропав телефон та особисті речі. Патрульні затримали дівчину і доставили до Святошинського РВВС на Перемоги, 109", - написав Веремеєнко.

Після затримання до Крістіни не допускали адвокатів, а у відділенні до неї застосовували психологічне насильство, вибивали силою визнання.

"Крістіна стверджує, що їй погрожували "пустити по колу" та інші аналогічні речі говорили мінімум двоє співробітників", - додав адвокат.

Також, за словами Крістіни, у відділенні поліції їй підкинули таблетки. Безкоштовний адвокат, який займався її справою, не став розбиратися і подавати заяви про правопорушення. Дівчину засудили до 8 років в'язниці. Через рік Крістіна Антонова змінила адвоката, але і це не допомогло. Зараз подана апеляція на рішення суду і засідання призначено на 24 грудня.

Олег Веремієнко також розпочав збір коштів для внесення застави, оскільки дівчина є сиротою і допомогти їй практично нікому.

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