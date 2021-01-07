Чи корисно пити воду під час їжі: вчені розвіяли головний міф дієтології

Вода – критично важлива рідина для людського організму. Медики постійно нагадують про те, що потрібно підтримувати водний баланс організму і частіше вживати воду. Дієтологи радять випивати склянку теплої води до їжі, деякі – через 30-40 хвилин після прийому їжі. І майже ніхто не радить пити воду під час трапези, тому що вона нібито викликає здуття живота. Чому ця заява – брехня, розповідає французьке видання Le Figaro.

"Деякі люди думають, що вода розбавляє травні виділення, і, таким чином, погіршується травлення. Але тіло здатне адаптуватися до того, що ми їмо", – пояснив гастроентеролог Олів'є Шпатцієрер.

За його словами, не існує наукового доказу того, що вода під час їжі шкодить організму.

Дієтолог Олександра Далу додала, що вода навіть допомагає переварюванню і регулює кислотність шлунку. Крім того, вона допомагає істи менше – так організм отримує сигнал про насичення. А якщо випити дві склянки води перед їжею, апетит зменшується, що допомагає уникнути переїдання.

"Це змушує нас робити перерви, їсти менше та краще жувати", – додає лікар-дієтолог.

Твердження про підвищене газоутворення при вживанні води пов'язано більше з газованими напоями, підкреслюють лікарі.

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