Польоти на Марс можуть бути смертельними: вчені назвали всі ризики

Вчені перерахували всі ймовірні ризики, які можуть підстерігати перших мандрівників на Марс і деякі з них можуть виявитися смертельними.

Політ на Марс займе від 6 до 9 місяців

Відстань від Землі до Марса змінюється - від 56 до 400 млн кілометрів і це залежить від їх еліптичних орбіт. Для порівняння, до Місяця можна долетіти за кілька днів, а до Марсу - від 6 до 9 місяців. Якщо при польоті на Місяць щось станеться, то є шанс отримати допомогу з Землі або з проміжної космічної станції, а ось у випадку з Марсом – цього не буде.

Сонячний спалах

Потужність сонячних спалахів еквівалентна вибуху 100 млн водневих бомб. Магнітне поле може захистити космонавтів на орбіті, але в таких далеких космічних подорожах людина виявиться без захисту і допомоги. А після поразки такою радіацією, організм протягне не більше декількох днів.

Як заявив професор Вестмінстерського університету в Лондоні Льюїс Дартнелл, це жахливий спосіб загинути. Він пояснив, що захистом від радіації на борту космічного корабля можуть стати спеціальні резервуари з водою – космонавти зможуть за ними сховатися. Однак складність полягає в тому, що активність Сонця, особливо на тій стороні, яка не звернена до землі, можуть виявити тільки на землі й то не відразу. А вже передати екіпажу вчасно - тим більше.

"У нас немає можливості спостерігати за Сонцем під різними кутами для відстеження сонячних бур", - додав професор.

Пилові бурі на поверхні Марса

Як розповів професор Мічиганського університету Нілтон Ренно, пилові бурі можуть блокувати сонячне світло і це явище може тривати до двох місяців.

"Якщо ви використовуєте сонячні батареї як джерело енергії, ви, швидше за все, не виживете. У вас не буде енергії, щоб зігрітися", - зазначив вчений.

Кисень, вода і їжа

Забезпечити харчування і кисень на Марсі поки неможливо. NASA запустила фінансування дослідження з вирощування водоростей, які могли б стати джерелом їжі та кисню. Однак всі розробки поки знаходяться в початковій стадії. Ще один варіант - використовувати поверхневий лід, але для того, щоб скласти карту Марса із зазначенням джерел, потрібен спеціальний радар.

Паливо для ракети

Цю проблему вчені вважають найбільшою, оскільки з її допомогою можна буде розв'язати питання з поверненням астронавтом додому. Інакше політ на Марс може стати квитком в один кінець.

"Ракетне паливо не взяти з собою, це занадто важко", - заявив доцент Університету Гонконгу Джозеф Міхальскі. Він додав, що єдиний спосіб - навчитися виробляти паливо на Марсі.