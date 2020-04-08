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Як купувати долари українцям: коли "заспокоїться" курс

STYLERЖиття    08.04.2020 - 13:05
Як купувати долари українцям: коли "заспокоїться" курс
Коли краще купити долари (фото: РБК-Україна)

Українцям розповіли, коли краще всього міняти гривні на долари

Коли краще купувати в Україні долари - питання, яке хвилює багатьох громадян. Як відомо, через карантин економіка країни переживає не кращі часи, а курс валют постійно "скаче". Коли краще всього купувати валюту, читайте в матеріалі Styler.

Експерти впевнені, що після закінчення карантину, а саме влітку, ситуація з курсом валют стабілізується і вартість долара зменшиться. Тоді і буде вигідно купити американську валюту.

Якщо у вас зараз немає гострої потреби у валюті - відкладіть її покупку до закінчення кризи. Якщо все ж вам терміново необхідно купить долари - робіть це постепеноо. Купуйте певну кількість валюти кожен місяць. До літа курс повинен "заспокоїтися" і стати стабільним.

до Речі, в кінці року передбачається також невеликий стрибок американської валюти щодо гривні, тому в цей період теж слід припинити валютні операції.

Як ми раніше писали, в обмінних пунктах України 8 квітня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 8 копійок до 27,32 гривень за долар, курс євро виріс на 19 копійок до 29,64 гривень за євро

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 8 квітня довідковий курс на рівні 27,15 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 7 квітня (27,10 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

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