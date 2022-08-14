Купувався в ставку і потрапив до реанімації. Під Львовом чоловік заразився небезпечною інфекцією

3 випадки зараження зафіксовані серед жителів Стрийського району.

"Один хворий після того, як покупався у місцевому ставку, у стані середньої важкості зі скаргами на загальну слабкість, підвищену температуру тіла, в'ялість, біль у м'язах був госпіталізований у реанімаційне відділення КНП ЛОР "Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня"", - йдеться в публікації.

Двоє інших хворих, які проживають в сільській місцевості, після появи тривожних симптомів не відразу звернулися за медичною допомогою, і займалися самолікуванням понад тиждень.

У одного з них впав тиск, практично було відсутнє сечовиділення, була висока температура, болі в м'язах, інтоксикація. Хворих госпіталізували і відправили до реанімації у важкому стані.

Випадки лептоспірозу в Україні у 2022 році

Загалом по країні за ці пів року зареєстрували 32 випадки лептоспірозу, інформують у Центрі громадського здоров'я МОЗ України. Серед них 13 відбулися в червні.

Захворюваність на цю недугу сезонна - вона зростає влітку, коли люди проводять більше часу біля водойм.

Медики зазначають, що протягом останнього періоду у Львівській області спостерігається нестійка епідемічна ситуація з лептоспірозом. Це пов'язано:

з високою чисельністю сірих щурів та інших гризунів у населених пунктах,

не проведенням суцільної дератизації, зменшенням обсягів дератизаційних заходів, особливо на об'єктах підвищеного епідризику.

Торік було зареєстровано 11 випадків, з яких один - летальний.

Відзначається, що причиною смерті хворого було пізнє звернення за медичною допомогою - тільки на 12 день після початку захворювання.

Як заражаються на лептоспіроз

Лептоспіроз - інфекційне захворювання, що вражає людей і тварин. Бактерія Leptospira, що спричиняє лептоспіроз у людей, потрапляє у воду із сечею інфікованих тварин (хворі та носії збудника) - переважно дрібні ссавці (мишовидні та водоплаваючі гризуни), сільськогосподарські тварини (свині, велика рогата худоба, вівці, кози, коні), домашні тварини (собаки), а також промислові тварини-хутрові звірі, яких утримують в клітках (лисиці, песці, нутрі та ін.).

Здорові тварини заражаються лептоспірозом через воду, корми, підстилку, грунт на пасовищах.

Від людини до людини захворювання не передається.

Ризик зараження

Збудник лептоспірозу у відкритих водоймах може виживати до місяця, у вологому грунті - від 3 до 9 місяців, на зволожених харчових продуктах - від декількох годин до 30 днів, добре переносить заморозку.

Лептоспіри дуже чутливі до висушування, миттєво гинуть при кип'ятінні, в кислому середовищі, під дією прямих сонячних променів, а також звичайних концентрацій дезінфікуючих засобів.

Як інфекція потрапляє в організм людини

Через тріщини, порізи або рани на шкірі (особливо на ногах), а також через слизові оболонки (очі, ніс, рот). У шлунку людини збудник швидко гине через сильно кислої реакції шлункового соку. Тому інфікування при вживанні забрудненої води або їжі здійснюється через дрібних пошкоджень слизової оболонки ротоглотки.

Людина може захворіти від 2 днів до 4 тижнів після інфікування.

Симптоми хвороби

Лептоспіроз іноді важко діагностувати, оскільки захворювання може викликати широкий спектр симптомів, деякі з яких можна помилково прийняти за ознаки інших захворювань, зокрема, грип або COVID-19. Іноді недуга може мати безсимптомний перебіг.

Серед симптомів лептоспірозу:

висока температура,

головний біль,

озноб,

біль у м'язах,

нудота, блювота та діарея,

пожовтіння шкіри та жовтушність склер,

висипання на шкірі,

крововиливи в сітківку ока,

зменшення кількості сечі,

кашель.

Характерною ознакою захворювання є біль в литкових м'язах, попереку.

Небезпека лептоспірозу

Без лікування лептоспіроз може призвести до ураження нирок, легенів, серцево-судинної та нервової систем, менінгіту (запалення оболонки головного і спинного мозку), печінкової недостатності, геморагічного синдрому і навіть смерті.

"Тому дуже важлива своєчасна госпіталізація і лікування хворого на лептоспіроз", - наголошують медики.