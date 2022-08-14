Купувався в ставку і потрапив до реанімації. Під Львовом чоловік заразився небезпечною інфекцією

Під Львовом чоловік після купання у водоймі захворів на лептоспіроз і потрапив до реанімації. Захворюваність цією небезпечною інфекційною недугою сезонна і зростає в літній час - близько місяця тому хвороба забрала життя 15-річного підлітка з Броварів. У Львівській області ж цього року зареєстровано 7 випадків лептоспірозу.
Про це передали у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Львівській області.
3 випадки зараження зафіксовані серед жителів Стрийського району.
"Один хворий після того, як покупався у місцевому ставку, у стані середньої важкості зі скаргами на загальну слабкість, підвищену температуру тіла, в'ялість, біль у м'язах був госпіталізований у реанімаційне відділення КНП ЛОР "Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня"", - йдеться в публікації.
Двоє інших хворих, які проживають в сільській місцевості, після появи тривожних симптомів не відразу звернулися за медичною допомогою, і займалися самолікуванням понад тиждень.
У одного з них впав тиск, практично було відсутнє сечовиділення, була висока температура, болі в м'язах, інтоксикація. Хворих госпіталізували і відправили до реанімації у важкому стані.
Загалом по країні за ці пів року зареєстрували 32 випадки лептоспірозу, інформують у Центрі громадського здоров'я МОЗ України. Серед них 13 відбулися в червні.
Захворюваність на цю недугу сезонна - вона зростає влітку, коли люди проводять більше часу біля водойм.
Медики зазначають, що протягом останнього періоду у Львівській області спостерігається нестійка епідемічна ситуація з лептоспірозом. Це пов'язано:
Торік було зареєстровано 11 випадків, з яких один - летальний.
Відзначається, що причиною смерті хворого було пізнє звернення за медичною допомогою - тільки на 12 день після початку захворювання.
Лептоспіроз - інфекційне захворювання, що вражає людей і тварин. Бактерія Leptospira, що спричиняє лептоспіроз у людей, потрапляє у воду із сечею інфікованих тварин (хворі та носії збудника) - переважно дрібні ссавці (мишовидні та водоплаваючі гризуни), сільськогосподарські тварини (свині, велика рогата худоба, вівці, кози, коні), домашні тварини (собаки), а також промислові тварини-хутрові звірі, яких утримують в клітках (лисиці, песці, нутрі та ін.).
Здорові тварини заражаються лептоспірозом через воду, корми, підстилку, грунт на пасовищах.
Від людини до людини захворювання не передається.
Збудник лептоспірозу у відкритих водоймах може виживати до місяця, у вологому грунті - від 3 до 9 місяців, на зволожених харчових продуктах - від декількох годин до 30 днів, добре переносить заморозку.
Лептоспіри дуже чутливі до висушування, миттєво гинуть при кип'ятінні, в кислому середовищі, під дією прямих сонячних променів, а також звичайних концентрацій дезінфікуючих засобів.
Через тріщини, порізи або рани на шкірі (особливо на ногах), а також через слизові оболонки (очі, ніс, рот). У шлунку людини збудник швидко гине через сильно кислої реакції шлункового соку. Тому інфікування при вживанні забрудненої води або їжі здійснюється через дрібних пошкоджень слизової оболонки ротоглотки.
Людина може захворіти від 2 днів до 4 тижнів після інфікування.
Лептоспіроз іноді важко діагностувати, оскільки захворювання може викликати широкий спектр симптомів, деякі з яких можна помилково прийняти за ознаки інших захворювань, зокрема, грип або COVID-19. Іноді недуга може мати безсимптомний перебіг.
Серед симптомів лептоспірозу:
Характерною ознакою захворювання є біль в литкових м'язах, попереку.
Без лікування лептоспіроз може призвести до ураження нирок, легенів, серцево-судинної та нервової систем, менінгіту (запалення оболонки головного і спинного мозку), печінкової недостатності, геморагічного синдрому і навіть смерті.
"Тому дуже важлива своєчасна госпіталізація і лікування хворого на лептоспіроз", - наголошують медики.
Нагадаємо, перед цим ми розповідали, якими ще хворобами, крім лептоспірозу, можна заразитися від домашніх тварин.