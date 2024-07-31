Улучшает зрение и помогает похудеть. Какой популярный овощ нужно есть каждый день

Почему стоит есть кабачки?

Цукини - популярный овощ, который часто является ингредиентом супов или оладий. Некоторые также готовят из него крем суп или фаршируют его фаршем.

Кабачок и цукини - в чем разница?

Кабачок и цукини - один и тот же овощ, но собирают их на разных стадиях развития. Кабачки - это молодые экземпляры с нежной кожурой и началом семян. С другой стороны, патиссоны - это больший, зрелый овощ с толстой кожурой, которую нужно очистить, и хорошо развитыми семенами, которые необходимо удалить перед обработкой.

Порция в 100 г кабачков составляет всего 17 ккал. Этот овощ также содержит 1,2 г белка, 2,2 г углеводов, небольшое количество жира (0,1 г) и 1 г пищевых волокон, благотворно влияющих на работу пищеварительной системы, регулируют ритм стула и снижает риск появления запоров.

Цукини имеют низкий гликемический индекс только 15. Это делает безопасным для людей с диабетом, инсулинорезистентностью или преддиабетом.

Также этот овощ является отличным источником бета-каротина, который как сильный антиоксидант защищает организм от вредного воздействия свободных кислородных радикалов, замедляет процессы старения клеток, укрепляет иммунитет. Бета-каротин как предшественник витамина А также отвечает за правильную структуру кожи и защищает глаза от дегенерации желтого пятна.

Лучше всего есть кабачки вместе с кожурой. Их зеленый цвет объясняется ценным хлорофиллом. Это соединение является природным красителем, который обладает антибактериальным, противовоспалительным и детоксикационным свойствами.

Кабачки - очень полезны для здоровья (фото: freepik.com)

Полезен ли кабачок для кишечника?

В цукини содержится значительное количество пищевых волокон, благотворно влияющих на пищеварительную систему. Нерастворимые волокна стимулируют перистальтику кишечника, благодаря чему они ускоряют перемещение содержания пищи в последующие отделы кишечника, следовательно, облегчают выведение вредных продуктов метаболизма.

Кабачок считается одним из самых экологичных овощей, потому что это один из немногих овощей, который не накапливает тяжелые металлы и нитраты. Кроме того, почти 90 процентов состоит из воды, благотворно влияющей на увлажнение организма. Также кабачки обладают пребиотичными свойствами, которые положительно влияют на иммунную систему. Это делает его идеальным для детоксикационной диеты.

Кабачок - низкокалорийный овощ, который часто употребляют в пищу спортсмены и люди, заботящиеся о своей фигуре.

Этот овощ также может способствовать снижению веса, поскольку содержащиеся в нем пищевые волокна заставляют вас дольше чувствовать сытость. Кабачок с успехом может заменить макароны – просто очистите его от кожуры тонкими полосками, а затем отварите в слегка подсоленной воде. 100-граммовая порция кабачковой лапши составляет всего 17 ккал, а такая же порция отварных макарон - примерно 180 ккал.

Кабачки не повышают резко уровень сахара в крови. Это овощ с низким гликемическим индексом, который составляет всего 15. Это означает, что его потребление не приводит к быстрому повышению уровня сахара в крови.

Это означает, что люди с сахарным диабетом типа 1 и 2, предиабетом и резистентностью к инсулину могут спокойно употреблять умеренные количества этого овоща. При этих заболеваниях рекомендуется употреблять сырые кабачки, можно отварить или запеченные al dente, поскольку термическая обработка повышает гликемический индекс блюда.

И цуккини, и цветы цуккини - прекрасный источник зеаксантина и лютеина, природных растительных пигментов. Эти соединения фильтруют высокоэнергетический синий свет, таким образом защищая зрение от вредного ультрафиолетового излучения. Кроме того, лютеин и зеаксантин отвечают за пигментацию макулы глаза, поэтому при их дефиците в организме может развиться дегенерация желтого пятна.