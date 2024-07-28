Улучшает пищеварение и замедляет старение. Дешевый чудо-напиток, который можно сделать дома

Что такое квас и содержит ли он алкоголь?

Квас похож на темное пиво, поэтому ассоциируется с алкоголем. Он имеет кисло-сладкий вкус и запах с броской ноткой запеченного хлеба, слегка газированный. Напиток отлично утоляет жажду, поэтому его обычно пьют летом, в жаркую погоду, как альтернативу пиву или сладким газированным напиткам.

Напиток производится путем брожения хлеба. Его относят к безалкогольным напиткам. Однако вы должны быть осторожны в этом отношении, поскольку процесс брожения означает, что он содержит небольшое количество алкоголя, обычно менее 1,5%. Но если выдержать его подольше, концентрация может достигнуть 2,5%. Поэтому напиток нельзя употреблять детям и людям, страдающим алкогольной зависимостью.

Чем полезен квас

Квас содержит витамины группы В, витамин С и Е, а также цинк и селен. Однако его оздоровительные свойства обусловлены в первую очередь содержанием пробиотических бактерий, главным образом молочной кислоты.

Благодаря этому этот напиток является естественным пробиотиком, таким же как чайный гриб или сок маринованных огурцов. Лактобактерии поддерживают надлежащую кишечную бактериальную флору и весь пищеварительный тракт.

Благодаря этому квас облегчает и ускоряет пищеварение, угнетает рост вредных бактерий и естественным образом поддерживает иммунитет организма. Снимает боль в животе, метеоризм, запор и расстройство пищеварения. Он также поддерживает потерю веса. Пить его следует во время еды.

Квас - это очень полезный напиток (Скриншот)

Напиток также может быть полезен для лечения:

расстройств пищеварения и проблемы с кишечником,

головной боли и мигрени,

боли в мышцах и суставах, ревматизма,

микоза,

диабета,

рассеянного склероза.

Кроме того, содержание витамина Е и цинка способствует сохранению здорового вида кожи, волос и ногтей. Витамин Е также является мощным антиоксидантом, который борется со свободными радикалами и, следовательно, замедляет процесс старения.

Он также поддерживает иммунитет, поэтому употребляйте его не только летом, но и осенью или зимой, когда вы более уязвимы к простуде, насморку и кашлю.

Кому можно пить квас, а кому его следует избегать?

Квас можно пить людям, пытающимся похудеть, и больным сахарным диабетом. Он низкокалорийный, в стакане напитка 250 мл содержится всего 35 ккал. Он содержит очень малое количество сахара, всего 0,4 г сахара в 100 мл, а также регулирует уровень глюкозы в крови.

Однако его не следует употреблять людям, страдающим язвой желудка или рефлюксом. Напиток повышает концентрацию желудочной кислоты и может усугубить симптомы заболеваний.

Большинство представленных на рынке квасов относят к безалкогольным напиткам. Однако исследования показывают, что они содержат небольшое количество алкоголя, а некоторые могут содержать значительные количества (более 2,5%). К сожалению, из-за его классификации как безалкогольный напиток содержание этого ингредиента не учитывается, а предупреждения не содержатся на этикетке. Но, осознавая это, детям квас лучше не давать или только в небольших количествах.

Его нельзя употреблять беременным и кормящим грудью женщинам.

Выбирая квас в магазине, также обратите внимание на его состав. Некоторые производители добавляют в напиток химические консерванты и красители или большое количество сахара или подсластителей. Из-за таких добавок напиток, к сожалению, значительно теряет свою питательную ценность и часто становится таким же опасным для здоровья, как и другие газированные напитки. Потому лучше сделать его самостоятельно.

Как приготовить хороший квас – рецепт

Вместо того чтобы покупать квас, его можно очень легко приготовить самостоятельно. Домашний пробиотический напиток также не будет стоить вам много, попробуйте этот рецепт.

Вам потребуются ингредиенты:

1,5 кг цельнозернового хлеба,

5 литров воды,

0,5 упаковки дрожжей,

несколько столовых ложек сахара,

изюм (по желанию).

Рецепт приготовления

Нарежьте хлеб ломтиками и поджарьте в духовке. Хрустящие гренки покрошите и залейте кипяченой и еще теплой водой. Добавьте дрожжи и сахар. Накройте закваску крышкой и поставьте в теплое место на 3 дня.

Процедите, разлейте по бутылкам, добавьте несколько изюма и закройте. Готовый квас храните в холодильнике не больше 10 дней.