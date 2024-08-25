Улучшает сон и снижает стресс: нутрициолог назвала продукты с полезным минералом

Норма магния

Нормы приема магния для взрослых:

рекомендованная суточная доза магния составляет 400 мг

при стрессе, активных занятиях спортом, нагрузках, суточная норма повышается - до 600 мг/сутки

По словам эксперта, магний способствует регуляции уровня мелатонина, помогая улучшить качество сна. Часть можно получить из продуктов.

Продукты с магнием

Существует достаточно большое количество продуктов, богатых магнием

Тыквенные семена

В продукте содержится 262 мг магния на 30 г. Способствует поддержанию нервной системы и мышц.

Шпинат

79 мг магния на 100 г продукта. Это отличный источник для укрепления костей и расслабления мышц.

Миндаль

В орехах содержится 76 мг магния на 30 г. Миндаль способствует поддержанию сердечно-сосудистой системы.

Черный шоколад (70% какао и выше)

64 мг магния на 30 г продута.

Улучшает настроение и насыщает организм энергией.

Авокадо

58 мг магния на 1 шт. Помогает в усвоении кальция, поддерживает работу сердца.

Бананы

32 мг магния на 1 шт. А это в свою очередь отличный источник для восстановления после тренировок.

Кешью

В кешью содержится 83 мг магния на 30 г продукта. Он помогает снизить уровень стресса.

Продукты для нормализации сна

Нутрициолог назвала исключительно продукты, которые нормализуют сон и помогают избежать бессонницы: