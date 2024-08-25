Улучшает сон и снижает стресс: нутрициолог назвала продукты с полезным минералом

Важным минералом, который поддерживает организм в равновесии, особенно во время стресса, физических нагрузок и в повседневной жизни является магний. Есть определенные продукты, содержащие большое содержание этого минерала.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Елены Костюк.
Нормы приема магния для взрослых:
По словам эксперта, магний способствует регуляции уровня мелатонина, помогая улучшить качество сна. Часть можно получить из продуктов.
Существует достаточно большое количество продуктов, богатых магнием
В продукте содержится 262 мг магния на 30 г. Способствует поддержанию нервной системы и мышц.
79 мг магния на 100 г продукта. Это отличный источник для укрепления костей и расслабления мышц.
Миндаль
В орехах содержится 76 мг магния на 30 г. Миндаль способствует поддержанию сердечно-сосудистой системы.
64 мг магния на 30 г продута.
Улучшает настроение и насыщает организм энергией.
58 мг магния на 1 шт. Помогает в усвоении кальция, поддерживает работу сердца.
32 мг магния на 1 шт. А это в свою очередь отличный источник для восстановления после тренировок.
В кешью содержится 83 мг магния на 30 г продукта. Он помогает снизить уровень стресса.
Нутрициолог назвала исключительно продукты, которые нормализуют сон и помогают избежать бессонницы:
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