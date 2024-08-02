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Улучшает работу сердца и снижает сахар в крови: нутрициолог назвала полезный напиток

Чем полезна комбуча для здоровья (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Достаточно популярным стал кисло-сладкий напиток, похожий на квас, но со вкусом чая. Речь идет о комбуче, которую еще называют "чайным грибом". Как оказалось, такой напиток очень полезен для организма.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Ирины Левченко.

Что такое комбуча

Комбуча (kombucha) - низкокалорийный, натуральный, безалкогольный напиток на основе чая, ферментированного колонией пробиотиков и штаммов грибов. Он насыщен пробиотиками, витаминами и антиоксидантами.

Одним из важнейших компонентов комбучи является "гриб" или SCOBY.

"То, что у нас принято считать "грибом", на самом деле не есть. Аббревиатура SCOBY расшифровывается как Symbiotic Culture Of Bacteria and Yeast, то есть симбиоз бактерий и дрожжей", - говорится в сообщении.

Полезные свойства комбучи

Положительно влияет на ЖКТ

Комбуча содержит молочнокислые бактерии (LAB), такие как Lactobacillus, Leuconostoc и Bifidobacterium.

Но в первую очередь предотвращают воспалительные процессы и синдром раздраженного кишечника.

Уменьшает воспаление

Комбуча содержит полифенолы, являющиеся антиоксидантами и уменьшающие воспаление в организме.

Укрепляет иммунную систему

Иммунная система напрямую связана с состоянием кишечника, так как в нем производятся антитела, защищающие организм от болезнетворных бактерий и вирусов. Комбуча содержит большое количество пробиотиков, поэтому оказывает благоприятное влияние на микрофлору кишечника.

Улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы

Высокий уровень холестерина является одним из факторов сердечно-сосудистых заболеваний. Потенциальная польза комбучи заключается в способности снижать уровень ЛПНП (плохой холестерин) и повышать уровень ЛПВП (хороший холестерин).

Снижает уровень сахара в крови

Употребление комбучи может принести пользу людям с резистентностью к инсулину или больным диабетом.

Нутрициолог отметила, если у вас синдром раздраженного кишечника
или синдром избыточного бактериального роста, то с комбучей притормозите и возобновите работу кишечника. Иначе болезненного вздутия и метеоризма не избежать.

 

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