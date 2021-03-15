RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Спочивай з миром, Воїн: на Донбасі загинув український боєць

Автор: Анна Шиканова

На Донбасі в суботу, 13 березня, під час виконання службових обов'язків загинув військовий із зони ООС Дмитро Бухтіяров. Йому було 45 років.

Деталі розповіли в пресслужбі Кремінської міської ради на сторінці у Facebook.

Як наголошується в повідомленні, Дмитро Бухтіяров проходив військову службу за контрактом у різних підрозділах Збройних Сил України з 2015 року. Точна причина та місце смерті та українського захисника не вказана.

"13 березня під час виконання службових обов'язків загинув 45-річний боєць ООС, Дмитро Юрійович Бухтіяров. Він проходив військову службу за контрактом у різних підрозділах Збройних Сил України з 2015 року. Чоловік відрізнявся сміливістю, наполегливістю і мав загострене почуття справедливості, любові до рідної землі. У Дмитра залишилася дружина, двоє дітей і батьки", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Кремінська міська рада висловила співчуття родичам загиблого і повідомила, що прощання з бійцем відбудеться у вівторок.

"Кремінська міська рада висловлює щирі співчуття родині загиблого. Спочивай з миром, Воїн. Вічна Вам пам'ять. Церемонія прощання відбудеться у вівторок, 16 березня, о 10:00 в Будинку Культури, на Червоній Площі", - додали в міській раді.

На Донеччині загинув Дмитро Бухтіяров

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що від кулі снайпера загинув 30-річний боєць ООС Олександр Пекур.

А також ми писали про те, що на Донеччині загинув старший солдат з 24-го штурмового батальйону "Айдар" Володимир Онопрієнко.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДонбасООСзагибельбоец
Читайте також
Все тіло в осколках: у Дніпрі лікарі рятують життя 30-річного кулеметника
Під обстрілом окупантів на Донбасі загинув український військовий
Прогноз погоди