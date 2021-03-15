Спочивай з миром, Воїн: на Донбасі загинув український боєць

Як наголошується в повідомленні, Дмитро Бухтіяров проходив військову службу за контрактом у різних підрозділах Збройних Сил України з 2015 року. Точна причина та місце смерті та українського захисника не вказана.

"13 березня під час виконання службових обов'язків загинув 45-річний боєць ООС, Дмитро Юрійович Бухтіяров. Він проходив військову службу за контрактом у різних підрозділах Збройних Сил України з 2015 року. Чоловік відрізнявся сміливістю, наполегливістю і мав загострене почуття справедливості, любові до рідної землі. У Дмитра залишилася дружина, двоє дітей і батьки", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Кремінська міська рада висловила співчуття родичам загиблого і повідомила, що прощання з бійцем відбудеться у вівторок.

"Кремінська міська рада висловлює щирі співчуття родині загиблого. Спочивай з миром, Воїн. Вічна Вам пам'ять. Церемонія прощання відбудеться у вівторок, 16 березня, о 10:00 в Будинку Культури, на Червоній Площі", - додали в міській раді.

На Донеччині загинув Дмитро Бухтіяров