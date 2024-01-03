Защищал нас с первых дней. На войне погиб 21-летний боксер и боец ММА Артем Хан

На фронте погиб николаевский боксер и боец ММА - Артем Хан. С апреля 2022 года он считался пропавшим без вести после боев на Изюмском направлении в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию спортивной группы Luckypunch.net в Facebook .
Артем окончил Николаевский национальный университет кораблестроения. Увлекался боксом и смешанными единоборствами.
С начала полномасштабного вторжения встал на защиту Родины. Воевал в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. С одного из заданий воин не вернулся на украинские позиции.
В декабре 2022 года мать Артема Анна в интервью рассказала, что узнала, что сын в плену. Она заявляла о том, что его имя есть в российских списках.
Только сейчас подтвердилась гибель Артема. Прощание с Героем состоится в ближайшее время в родном городе.
Помочь матери Артема можно по реквизитам: 5168 7451 4151 7323 - Анна Хан.
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