Защищал нас с первых дней. На войне погиб 21-летний боксер и боец ММА Артем Хан

Герою навеки осталось 21 год

Артем окончил Николаевский национальный университет кораблестроения. Увлекался боксом и смешанными единоборствами.

С начала полномасштабного вторжения встал на защиту Родины. Воевал в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. С одного из заданий воин не вернулся на украинские позиции.

В декабре 2022 года мать Артема Анна в интервью рассказала, что узнала, что сын в плену. Она заявляла о том, что его имя есть в российских списках.

Артем Хан был в составе в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ (фото: people-search.com.ua)

Артем был бойцом ММА (фото: Facebook /Luckypunch.net)

Только сейчас подтвердилась гибель Артема. Прощание с Героем состоится в ближайшее время в родном городе.

Помочь матери Артема можно по реквизитам: 5168 7451 4151 7323 - Анна Хан.

Артем с мамой (фото: 0512.com.ua)