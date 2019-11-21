Показала президенту груди: активістка Femen влаштувала в Києві новий перфоманс

У Києві активістка руху Femen влаштувала одиночну акцію протесту під Печерським судом. У четвер, 21 грудня, Анжеліна Діаш прийшла під будівлю суду з петлею на шиї, аби висловити обурення проти "середньовіччя", яке на її думку, панує в судовій системі України.

Таким чином активістка жіночого руху протестувала проти того, що за два з гаком роки по її справі так і не було прийнято рішення, пише Інформатор.

У Києві Femen влаштувала нову акцію (фото: Інформатор)

Дівчина зважилася на перфоманс, оскільки навіть зміна влади не допомогла прискоренню судового провадження.

Анжеліні Діаш інкримінують хуліганські дії та підробку документів. 21 липня 2017 року активістка Femen пройшла на брифінг Петра Порошенка і Олександра Лукашенка за "липовими" журналістським посвідченням.

Дівчина оголила груди вигукуючи гасло "Жыве Беларусь". Охорона моментально увела дівчину, а президенти України і Білорусі ніяк не відреагували на скандальну витівку.

Активістка Femen Анжеліна Діаш, липень 2017 (фото: facebook.com/diva.diash)