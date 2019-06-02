Схоже на зйомки "Єралашу": зухвале пограбування в Києві шокувало мережу

В одному з київських кафе стався неприємний інцидент: на вулиці Микільсько-Слобідській вкрали сумку з грошима та іншими цінними речами. Про це повідомив Київ Оперативний в соціальній мережі Facebook.

Небайдужих жителів міста і всіх, хто був у закладі на момент вчинення злочину, просять про допомогу.

"У Флагмані на вул. Микільсько-Слобідській, молодими людьми, що на відео, скоєна крадіжка грошей з сумки. Якщо ви володієте інформацією про цих людей, пишіть в особисті повідомлення. Анонімність гарантована", - зазначено в повідомленні.

На дане відео відреагували користувачі, зазначивши, що пограбування було вкрай неакуратним і злодій міг попастися, хоч цього і не сталося:

Знали куди лізуть. А взагалі, схоже на зйомки "Єралашу". Як можна допускати таку легковажність?

А чого відразу не ловлять або охорона за камерами не стежить?

Нехай всі накрадені гроші підуть їм на ліки.

Злочинці повинні понести покарання.

Дуже нахабно і впевнено працювали. Дивно, що ніхто не помітив.

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