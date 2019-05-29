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Була б схожа на шарпея: Слава з НеАнгелів розкрила деталі своїх пластичних операцій

STYLERПерсони    29.05.2019 - 10:09
Була б схожа на шарпея: Слава з НеАнгелів розкрила деталі своїх пластичних операцій
Фото: колаж РБК-Україна

Слава Камінська з НеАнгелів не приховує, що коригує свою зовнішність

Слава Камінська з групи "НеАнгели" відверто розповіла про свої пластичні операції, які дозволили їй відчувати себе впевненішою. Артистка в інтерв'ю в передачі "Зірковий шлях" в рубриці "Кава з перцем" на каналі "Україна" зазначила, що перше втручання щодо зміни своїх природних форм тіла було по збільшенню бюста та корекції лінії носа.

Також 34-річна співачка додала, що робить ін'єкції ботулотоксину кожні півроку. За словами Камінської, з її розвиненою мімікою в іншому випадку вона була б зараз "схожа на шарпея".

Була б схожа на шарпея: Слава з НеАнгелів розкрила деталі своїх пластичних операцій

Скрін: stars.kanalukraina.tv

Слава розповіла, що всі ці процеси тримає під контролем її чоловік Едгар Камінський, який є пластичним хірургом.

Також артистка впевнена, що якщо жінці не вистачає щось для почуття впевненості, бо природа обділила, то "нам завжди допоможе лікар".

Була б схожа на шарпея: Слава з НеАнгелів розкрила деталі своїх пластичних операцій

Скрін: stars.kanalukraina.tv

Додамо, що Слава Камінська підтримує свою форму за допомогою унікального методу схуднення - інтервального голодування, а також регулярними заняттями спортом. Зараз її вага становить 53 -52,5 кг.

Нагадаємо, що родина Камінських виховує сина Леонарда і доньку Лауру.

Як повідомлялося раніше, нещодавно Слава Камінська розчулила мережу фотопідбіркою стильних family look'ів. На знімках співачка з дітьми позує в однакових спортивних костюмах.

Також ми писали про те, що екс-вокалістка t.A.T.u. Юлія Волкова неприємно вразила своїх шанувальників, показавши в мережі фото після чергової пластичної операції.

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