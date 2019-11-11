Поховали не повністю: новий поворот у справі про загибель 14-річного Дениса в Прилуках

Трагічна загибель 14-річного школяра Дениса Чаленка в Прилуках викликала хвилю народного гніву - люди палили шини і брали штурмом місцеве відділення поліції. Хлопця, за версією слідства, збив потяг, але батьки Дениса впевнені, що їх дитину вбили.

Людям вдалося домогтися незалежної судово-медичної експертизи і зміщення керівництва місцевої поліції. Тепер версія "вбивство" є пріоритетною, але і від "нещасного випадку" слідчі відмовлятися не поспішають.

Про те, як просувається слідство у справі смерті школяра, йдеться в сюжеті ТСН. Слідством зараз займається ГУНП Києва, а обставини смерті Дениса обростають новими загадками.

Смерть Дениса Чаленка в Прилуках (скрін відео YouTube/ТСН)

Дитину поховали через тиждень після загибелі, 5 листопада. Тіло хлопчика піддали двом експертизам. А деякі фрагменти кісток таємничо зникли після першої експертизи, Дениса поховали без них.

Друзі кажуть, що Денис не пив, не курив, не вживав наркотики. Хлопець був спортсменом. Але, як виявилося, секцію боксу він не відвідував останні три місяці, а батькам про це не говорив. Тим не менш, "спорт" він не кинув... Денис нібито брав участь у вуличних боях.

Журналісти відновили хронологію подій того трагічного дня.

17:20 Денис вийшов з дому "на тренування", напрямок - невідомо.

17:23 - 17:50 Денис говорить по телефону з чотирма різними абонентами (одна дівчина, три хлопця). Після цього телефон хлопця замовкає, вуличні камери його не зафіксували. Дитина ніби крізь землю провалилася.

Смерть Дениса Чаленка в Прилуках (фото: tsn.ua)

21:37 тіло Дениса Чаленко знайшли на залізничних шляхах між рейками. Машиніст поїзда каже, що дитину поїзд не збивав, він вже лежав на шляхах.

Експертиза досі не назвала точний час смерті, саме він міг би розставити всі крапки над "і".

Смерть Дениса Чаленка в Прилуках (відео: YouTube/ТСН)

Нагадаємо, 14-річний Денис Чаленко загинув 29 жовтня - його тіло знайшли на коліях. Поліція вже хотіла закривати справу про "нещасний випадок", але близькі провели власне розслідування і знайшли множинні сліди крові в сотнях метрів від місця, де виявили Дениса. Крім того, на тілі підлітка були явні сліди побиття.

Близькі розповідають, що Денису напередодні погрожували. А до його смерті нібито причетні діти високопоставлених чиновників, що працюють в судовій системі.