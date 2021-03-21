Поховали загиблих у ДТП і самі потрапили в аварію: жахлива ДТП в Одесі

В Одеській області повертаючись після похорону двох дівчат, які загинули в ДТП 16 березня, автомобіль з двома чоловіками в'їхав у річку. Водій автомобіля перебував у стані алкогольного сп'яніння і не впорався з керуванням машини.
Подробиці події розповіли в ГУ НПУ в Одеській області.
В Одеській області водій BMW врізався у вантажівку, в результаті чого загинуло дві 17-річні дівчини, які перебували на пасажирських сидіннях. 31-річного водія та 21-річного хлопця госпіталізували з численними травмами.
Легковик на великій швидкості врізався у вантажівку DAF, яка стояла на узбіччі. Поліція встановлює подробиці інциденту.
18 березня відбулися похорони загиблих в ДТП від 16 березня дівчат. Чоловіки, за даними "Вартові еспресо", поверталися з похорон і самі потрапили в смертельне ДТП. Аварія сталася 18 березня пізно ввечері на вулиці Пушкінській в м. Балта Одеської області.
ДТП в Балті 18 березня (фото: od.npu.gov.ua)
Як повідомляється, автомобіль Mercedes влетів у річку Кодима, де машина перекинулася. За попередньою інформацією нетверезий водій не впорався з керуванням. Рятувальникам вдалося дістати живим водія 1987 р. н. з переохолодження та пасажира того ж віку, який помер від отриманих травм.
Нагадаємо, що раніше у Польщі зіткнулися два автобуси, постраждали понад 20 осіб.
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