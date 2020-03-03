Похолодання і сильні дощі: синоптики повідомили про раптові перепади погоди

Погода в Україні найближчими днями буде аномально теплою як для першої декади березня, проте до кінця тижня очікується істотне зниження температури повітря. Також більшість регіонів накриє помірними та сильними дощами.

У неділю, 8 березня, дощі очікуються в більшості областей України. Суха погода прогнозується лише на сході та півдні країни. Температура повітря знизиться і в деяких регіонах знизиться до +5 +7 градусів.

На сході 8 березня буде сухо, без істотних опадів. Нічна температура повітря коливатиметься в межах + 4 +7 градусів, вдень очікується від +11 до +14 градусів.

У південних областях без опадів, мінлива хмарність. Вночі від +5 до +8 градусів, удень повітря прогріється до +10 +15 градусів. У Криму сухо, хмарно. Нічна температура становитиме +5 +7 градусів, денна +13 +15 градусів.

На заході України синоптики прогнозують сильні дощі, місцями помірні. Нічна температура повітря опуститься до +2 +5 градусів, вдень буде прохолодно, +5 +7 градусів, місцями до +9 градусів.

Центральні та північні області також будуть охоплені дощами різної інтенсивності. Нічна температура повітря коливатиметься в межах +4 +7 градусів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +10 +13 градусів.

У Києві 8 березня очікується похмура погода з короткочасними дощами. Вночі +5 +7 градусів, вдень трохи потеплішає до +10 +12 градусів.

Карта погоди в Україні на 8 березня

Тим часом, у середу, 4 березня, в Україні очікується аномально тепла погода, опади прогнозуються лише у західних областях країни. Температура повітря місцями досягне +18 +19 градусів.

На сході країни сухо, опади не прогнозуються. Вночі від +2 до +6 градусів, удень стовпчики термометрів піднімуться до +15 +17 градусів, місцями можливе до +18 +19 градусів.

У південних областях тепло і сухо, опади не прогнозуються. Вночі від +5 до +8 градусів, вдень +16 +18 градусів, в Одесі буде прохолодніше, +12 +14 градусів. У Криму сухо і сонячно. Вночі +6 +8 градусів, вдень +17 +19 градусів.

На заході країни синоптики прогнозують сильні та помірні дощі, місцями можливі зливи. Вночі від +4 до +6 градусів, вдень переважно буде тепло, +11 +14 градусів, у Львові та на Волині – всього +7 градусів.

В центральній частині країни, а також на півночі, очікується суха і сонячна погода, без опадів. Вночі від +4 до +6 градусів, удень повітря прогріється до +14 +17 градусів, місцями до +17 +19 градусів.

У Києві 4 березня синоптики прогнозують суху, але хмарну погоду. Вночі від +5 до +7 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +15 +17 градусів.

Карта погоди в Україні на 4 березня