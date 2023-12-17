"Пох*й": Тополя резко ответил Галичу, который критиковал его песню "Фортеця Бахмут"

Что говорит лидер группы "Антитіла"

Как оказалось, Тополя уже слышал о словах Галича. Критика песни "Фортеця Бахмут" заставила его не сдерживать эмоции и перейти на нецензурную лексику.

"Мне пох*й вообще, что говорит Женя Галич и другие музыканты, честно. А относительно того, нужна ли эта песня, пусть Женя пройдет то, что "Антитіла" прошли. А потом понаписывает свои песни, на которые мне так же будет пох*й", - сказал Тополя и начал смеяться.

Также он добавил, что не хочет обсуждать реакцию других известных людей, которые что-то говорили об этой песне. Тополя отметил, что этот трек действительно важен.

"Мы пели "Фортецю Бахмут" в акустике. И эту песни поют все, военные поют. Об этой песне уже много дали комментариев, именно военные. И для меня это самый большой показатель", - отметил артист.

Тополя ответил Галичу, который критиковал его песню о Бахмуте (скриншот)

"Эта песня написана из собственных переживаний. Там каждое слово, где речитатив, это все собственные переживания. Это все то, сквозь что мы проходили. И было ясное осознание, что это нужно сделать. Тогда, в тот момент, чтобы поднять дух. И она случилась, и она работает. Все остальное меня мало смущает", - резюмировал музыкант.

Что о песне "Фортеця Бахмут" говорил Галич

Напомним, в сентябре этого года лидер группы O.Torvald заявил, что песня "Антитіл" якобы является "Байрактарщиной". При этом Галич говорил, что его это раздражает.

"Байрактарщина - это спекуляция на тех или иных темах, потому что это популярно. Но еще есть хайпожоры, которые используют в своих песнях, творчестве то, что бьет ниже пояса. Хотите прямо? Это песня "Фортеця Бахмут". В то время, когда происходят события в Бахмуте. Как к этому относиться? Меня это раздражает. Говорю как есть", - заявлял артист.