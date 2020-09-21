Прикордонник назвав бійців ВСУ "свинями": історія отримала несподіваний поворот

Український прикордонник Ігор Шарун порівняв на відео в ТікТок воїнів Збройних сил України зі свинями. Образливе відео облетіло весь інтернет, а громадяни РФ активно його репостять. Попри хвилинну славу в сотні тисяч лайків, прикордонник вирішив вибачитися за свої дії. Свої вибачення український прикордонник написав у Facebook.

Він назвав свій вчинок необдуманим і ганебним.

"Сьогодні моє ім'я в українському суспільстві прозвучало в дуже негативному світлі. І причиною цього став мій необачний і ганебний вчинок. Відразу відзначу, що на цей момент я проходжу військову службу в лавах Державної прикордонної служби України. І тому через необдуманість своїх дій мені подвійно соромно. Я прошу вибачення у всіх захисників України!" – написав прикордонник.

Також службовець заявив, що відео складалося не з метою глузування над армією України.

"Я свідомо обирав для себе шлях захисту України й залишаюся патріотом нашої Батьківщини ... Ще раз прошу вибачення у своїх побратимів і кожного, хто захищає нашу країну, за цю ситуацію", – запевняє Шарун.

Попри це, після публікації відео в ЗМІ керівництво взялося за творця образливого відео. У відомстві заявили, що вже почали службове розслідування. При цьому вже встановлено, що військовослужбовець з таким прізвищем та ім'ям дійсно проходить службу в прикордонній службі.

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