Погода в Україні вирівняється: синоптик назвала дату

Погода в Україні в четвер, 14 квітня буде весняною і теплою в більшості областей. Максимальна температура повітря досягне +18 градусів тепла.
Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на Facebook.
За словами експерта, температура повітря протягом дня в більшості областей буде +12 +16 градусів, місцями на Заході (Закарпаття) і в південній частині (Одеська область) до +18 градусів.
Свіже буде повітря вдень у східних областях, від +9 до +13 градусів, уточнила синоптик.
Вночі в західних областях та місцями в північних можливі заморозки 0-3 градуси.
Дощі в четвер залишаться тільки в східній частині України, на решті території буде суха погода, навіть з сонцем.
"Підросте, кому цікаво, атмосферний тиск", - зазначила Діденко.
Сильний вітер, північного напрямку буде - на Півдні, Сході, в центральних областях. У північних областях вночі поривчастий, завтра вдень - помірний. У західній частині перейде на південний, помірний.
У столиці 14-го квітня погода обіцяє бути комфортною. Опади малоймовірні, вдень потеплішає до +12 +13 градусів. Вночі все одно буде холодно від +3 до +5 градусів. Вітер найближчої ночі погудить, але потім вщухне.
"15 квітня з найближчої перспективи – синоптичний рахат-лукум, сухо, сонячно, +18 градусів", - розповіла Діденко.
На Вербну неділю в Україні знову похолодає, до +4 +9 градусів, і більше опадів. На Сході та південному сході 17 квітня буде тепло, до +12 +16 градусів.
Відновлення потепління очікується з 19-20 квітня.
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