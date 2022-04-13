Погода в Україні вирівняється: синоптик назвала дату

За словами експерта, температура повітря протягом дня в більшості областей буде +12 +16 градусів, місцями на Заході (Закарпаття) і в південній частині (Одеська область) до +18 градусів.

Свіже буде повітря вдень у східних областях, від +9 до +13 градусів, уточнила синоптик.

Де будуть заморозки

Вночі в західних областях та місцями в північних можливі заморозки 0-3 градуси.

Дощі в четвер залишаться тільки в східній частині України, на решті території буде суха погода, навіть з сонцем.

"Підросте, кому цікаво, атмосферний тиск", - зазначила Діденко.

Сильний вітер, північного напрямку буде - на Півдні, Сході, в центральних областях. У північних областях вночі поривчастий, завтра вдень - помірний. У західній частині перейде на південний, помірний.

Погода в Києві

У столиці 14-го квітня погода обіцяє бути комфортною. Опади малоймовірні, вдень потеплішає до +12 +13 градусів. Вночі все одно буде холодно від +3 до +5 градусів. Вітер найближчої ночі погудить, але потім вщухне.



"15 квітня з найближчої перспективи – синоптичний рахат-лукум, сухо, сонячно, +18 градусів", - розповіла Діденко.

Погода на Вербну неділю

На Вербну неділю в Україні знову похолодає, до +4 +9 градусів, і більше опадів. На Сході та південному сході 17 квітня буде тепло, до +12 +16 градусів.



Відновлення потепління очікується з 19-20 квітня.