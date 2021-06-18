Погода в Україні на вихідних буде небезпечна і місцями моторошна: заллє дощами півкраїни

Погода в Україні в найближчі вихідні очікується несприятлива в багатьох регіонах, а місцями вона буде навіть небезпечна. Очікуються сильні дощі, зливи, грози, шквали, місцями град та підвищення температури.

Яка погода чекає українців на вихідних, розповіли в Українському гідрометцентрі.

Погода в суботу

19 червня на сході країни очікується сильний вітер, хмарність, опадами зачепить Дніпро і навколишні райони. Вночі від +15 до +18 градусів, вдень прогріється до +26 + 30 градусів.

У південній частині пройдуть сильні дощі, місцями очікуються грози та шквальний вітер. Вночі + 15 +17 градусів, вдень +27 +29 градусів, в Одесі +24 + 26 градусів. У Криму короткочасні дощі, вночі + 15 +17 градусів, вдень +26 + 28 градусів.

На півночі сухо, невелика хмарність і сильний вітер, але без опадів. Вночі + 15 +17 градусів, вдень +27 + 29 градусів.

У західній частині сухо буде тільки в Рівному і на Волині, в інших областях – сильні дощі, можливі зливи. Очікується сильний вітер. Вночі в регіоні + 14 +16 градусів, вдень +25 + 27 градусів.

У центральній частині пройдуть короткочасні дощі, шквальний вітер. Вночі + 15 +17 градусів, вдень від +26 до + 28 градусів.

У Києві 19 червня опади не прогнозуються, Вітер східний, зі штормовими поривами. Вночі в столиці + 16 +18 градусів, вдень +27 + 29 градусів.

Погода в неділю, на Трійцю

20 Червня східна частина країни буде в зоні сухої і ясної погоди, опади не прогнозуються, але очікується сильний вітер з поривами. Вночі в регіоні + 16 +18 градусів, вдень від +27 до +30 градусів, місцями до + 31 градуса.

На півдні синоптики обіцяють грози, зливи, можливий град. Вночі в регіоні + 16 +18 градусів, вдень прогріється до +26 + 28 градусів. У Криму без істотних опадів, вночі + 17 +19 градусів, вдень +24 + 26 градусів.

У північній частині дощ пройде тільки вночі, вдень буде сухо. Температура повітря в нічний час складе +16 +18 градусів, вдень +28 +30 градусів.

Західні області накриє сильними грозами та дощами, нічна температура коливатиметься в межах +15 +17 градусів, вдень очікується від +25 до +17 градусів, місцями прогріється до +29 +31 градуса.

У центральній частині країни пройдуть грози, можливі зливи та град. Вночі + 16 +18 градусів, вдень від +27 до + 29 градусів.

У Києві 20 Червня невеликий дощ пройде вночі, вдень буде сухо і сонячно. Температура повітря в нічні години складе + 16 +18 градусів, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +27 + 29 градусів.

Карти погоди в Україні на вихідні, 19-20 червня