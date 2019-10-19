Погода сильно здивує: синоптики розповіли, де очікується потепління

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні стане сюрпризом для жителів кількох областей

Погода в Україні у суботу, 19 жовтня, очікується сонячна і тепла практично у всіх областях країни. Аномальне тепло триватиме ще кілька днів, а потім в Україні різко похолоднішає і підуть дощі.

Погода на сході країни сонячна, ясна і без опадів. Нічна температура повітря коливатиметься від +5 до +9 градусів, удень повітря прогріється до +18 +20 градусів, місцями очікується до +21 градуса.

У південних областях сонячно і тепло, опади не прогнозуються. Вночі в регіоні буде прохолодно, від +7 до +12 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +17 +20 градусів, у Миколаєві до +21 градуса. У Криму сонячно, без опадів. Вночі +8 +10 градусів, вдень потеплішає до +18 +20 градусів.

У північних областях нічна температура повітря опуститься до +6 +8 градусів. Вдень очікується ясна та сонячна погода, без опадів. Температура повітря від +19 до +21 градуса.

На заході України буде найтепліше. Синоптики прогнозують ясну і сонячну погоду. Вночі в регіоні очікується від +6 до +9 градусів, вдень прогріється до +19 +21 градуси, місцями до +22 градусів.

У центральних областях сонячно і ясно, опади не прогнозуються. Вночі температура повітря буде коливатися від +5 до +9 градусів, вдень потеплішає до +19 +22 градусів.

У Києві 19 жовтня очікується сонячна і ясна погода, без опадів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +7 +9 градусів, вдень буде комфортна температура +20 +22 градуси.

Карта погоди в Україні 19 жовтня