Погода буде погіршуватися: синоптики попередили про грози, зливи і зниження температури

Погода в Україні у суботу, 20 червня, очікується несприятлива в більшості областей країни. Синоптики прогнозують посилення вітру, сильні грози, зливи, місцями можливий град. Також можливе зниження температури повітря в кількох областях.

На сході країни буде сухо в Харківській, Луганській і Донецькій областях, в інших регіонах пройдуть сильні грози та зливові дощі. Температура повітря вночі становитиме +17 +19 градусів, вдень очікується від +28 до +32 градусів.

В південних областях пройдуть сильні та зливові грозові дощі, вітер посилиться до штормових значень. Вночі від +17 до +19 градусів, денна температура становитиме +26 +28 градусів, в Одесі буде прохолодніше, від +24 до +26 градусів. У Криму пройде сильна гроза, вночі +16 +18 градусів, вдень від +25 до +27 градусів.

На півночі країни синоптики прогнозують грози, штормовий вітер, місцями можливі зливи та град. Нічна температура коливатиметься від +17 до +19 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +27 до +29 градусів.

На заході всі області накриє сильними грозами та зливами, місцями можливий град. Посилення вітру до штормових поривів. Температура повітря в регіоні опуститься, вночі очікується від +14 до +16 градусів, вдень у більшості областей від +21 до +25 градусів.

В центральній частині країни синоптики прогнозують сильний штормовий вітер, грози та зливи. Вночі очікується від +17 до +19 градусів, вдень від +26 до +29 градусів.

У Києві 20 червня пройде гроза, вітер північно-західний, з поривами. Температура повітря вночі становитиме +18 +20 градусів, вдень від +27 до +29 градусів.

Карта погоди в Україні на суботу, 20 червня

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