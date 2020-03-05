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Погода на 8 березня: синоптик шокувала прогнозом

STYLERЖиття    05.03.2020 - 12:24
Погода на 8 березня: синоптик шокувала прогнозом
Синоптик озвучила прогноз на 8 березня (фото: pixabay.com)

Синоптик розповіла, яка погода чекає українців на свято 8 березня

Погода в Україні на 8 березня 2020 року не дуже порадує жителів країни. У неділю, в Міжнародний жіночий день похолодає, а атмосферний фронт принесе із собою опади. Температура повітря по всій країні відчутно знизиться, а великі хмари закриють ясне небо. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці.

"В суботу, 7 березня, дощі з'являться в західних і північних областях України. 8 березня західне холодне повітря зрушиться на північну частину України, тому там похолодає на 3-6 градусів. На решті території в неділю буде чудова тепла погода", - повідомила синоптик.

За словами Діденко, в Києві 7 березня почнуть збиратися вологі хмари, але ще буде тепло, а 8 березня в столиці погода очікується на любителя - підуть дощі і відчутно похолоднішає.

Також синоптик порадувала українців прогнозом на п'ятницю, 6 березня. Буде сухо, дощів не передбачається. Теммература порадує весняними градусами , очікується до +14 тепла.

"Дощів серйозних 6 березня в більшості областей України - не буде, тому що переважатиме антициклональный характер погоди, східний антициклон поки буде стримувати західну вологу", - зазначила Діденко.

У Києві 6 березня істотних опадів не очікується, вранці якісь трохи дощові краплі проллються на окремі райони столиці. Температура повітря вдень коливатиметься поблизу +11 +13 градусів.

Погода на 8 березня: синоптик шокувала прогнозом

Синоптична карта (фото: facebook.com/tala.didenko)

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