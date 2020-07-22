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Над загиблим військовим медиком після смерті брутально знущалися бойовики: на тіло важко дивитися

Середа 22 липня 2020 08:50
Над загиблим військовим медиком після смерті брутально знущалися бойовики: на тіло важко дивитися
Над Миколою Іліним після смерті знущалися бойовики (Скріншот з YouTube)
Автор: Людмила Жукова

Журналісти повідомили про жахливий стан тіла загиблого на Донбасі лікаря

На Донбасі загинув від куль терористів військовий медик Микола Ілін. Лікар з позивним "Естонець" намагався винести з поля бою тіло пораненого товариша. Зараз стало відомо, що терористи не поклали тіло в морг. Воно було понівечене від паху до голови. Судячи з усього, його розкрили, а потім зашили.

Як повідомляє Укрінформ, на останки неможливо дивитися.

"Зняті знімки переданого окупантами тіла настільки жахливі, що на них не можна дивитися і, тим більше, публікувати. З незрозумілих причин воно було розпорото від тазу до шиї, після чого грубо зшите", - сказано у виданні.

Зазначимо, що до цього на сепаратистських ресурсах з'являлися фото, де з тіла медика стирчав ніж.

Тіло не зберігалося в морзі, через це воно вкрилося великими трупними плямами.

Загиблий на Донбасі військовий медик Микола Ілін був громадянином Естонії. Він загинув 13 липня під Зайцевим Донецької області, коли у складі евакуаційної групи намагався забрати з поля бою бійця, який отримав несумісні з життям поранення.

Нагадаємо, 13 липня український військовий підірвався в районі Зайцевого Донецької області; пізніше у ВМС України заявили про загибель бійця Дмитра Красногрудя, його тіло передали українській стороні.

В цей же день на місце його загибелі після підтвердження режиму тиші висунулася евакуаційна група, у складі якої був медик Микола Ілін з позивним "Естонець"; група потрапила в засідку, бойовики відкрили вогонь, внаслідок чого він і загинув.

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