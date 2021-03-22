Загиблого в ДТП в Польщі українця пограбували: "у кого піднялася рука?"

У Тернопільській області поховали 28-річного Віктора Шпака, що загинув у ДТП у Польщі 6 березня. Рідні запевняють, що хлопця пограбували і його родина повністю взяла на себе витрати по доставці тіла додому.
Деталі розповіли в місцевому виданні "Нова газета".
Віктор Шпак став одним з п'яти загиблих українців, які розбилися у ДТП в Польщі 6 березня. Крім нього, жертвами аварії став 55-річний чоловік з Шепетівки, 32-річна жінка із Кривого Рогу, 42-річна жінка з Києва і 60-річна жінка з Одеси. Всі вони поверталися із заробітків з Польщі. Інші пасажири автобуса отримали численні травми, кілька людей досі у важкому стані.
Як розповіла сестра Віктора Марія Корбецька, про аварію мама прочитала на Facebook, а потім зателефонувала їй. Напередодні чоловік повідомив, що їде додому, але не уточнював яким рейсом і коли приїде.
Він підсів в автобус в Ополі, а в Польщі на той момент залишилися родичі. Віктор перебував на роботі з 9 січня і хотів додому, щоб допомогти мамі по господарству. У рідному селі він працював в агрофірмі, але взимку там роботи не було – тому й подався на заробітки.
Сестра почала дзвонити українському консулу, але інформації не було. Після цього рідні почали шукати телефони перевізника і в кінці дня вони вже були впевнені, що Віктор сів саме в той автобус. Офіційної інформації їм ніде не давали, і вони попросили родичів з Польщі поїхати в містечко, де сталася аварія. Допомагав шукати інформацію і роботодавець Віктора.
"Ймовірно, що особи загиблих встановлені, але без дозволу польського прокурора розголошувати не хотіли. Тоді вихідні були, все затягувалося. Ніхто не звертав увагу на те, в якому стані рідні потерпілих і загиблих. А ми не знаходили собі місця, всю інформацію отримували самостійно. Якби не дзвонили в Польщу, то сиділи б і чекали тиждень, поки нарешті взялися б розв'язувати питання з доставкою тіл загиблих. Дивує таке байдуже ставлення до людей", - розповіла Марія.
На момент ДТП мати Віктора була в Німеччині. Вона все кинула і поїхала до брата в Польщу. Рідним сказали, що впізнати тіло має хтось із близьких.
"То, що показали на українських телеканалах про аварію й нібито всебічну підтримку постраждалих і сімей загиблих, далеко від реальності. Ми це відчули на собі", - розповіла сестра Віктора і додала, що тіло брата так і не показали.
Мало того, у всіх інстанціях їх запитували, навіщо вони приїхали, якщо всі документи вже підписані. З великими труднощами вдалося домовитися про транспортування тіла в Україну. Родичі загиблих скоординувались і знайшли фірму з Хмельницького, яка їм допомогла.
"В новинах розповіли, що перевезення тіл організовують коштом держави, але насправді ніхто цим не займався, все лягло на наші плечі. Везли п'ять домовин в бусі, кожна родина загиблого сплатила ці витрати. Власник автобуса, в якому загинули наші рідні, навіть не запропонував щось оплатити. Можливо, компенсують через страховку, але і з цим непросто, потрібно наймати польського адвоката, звертатися в суд", - додала Корбецька.
Марія повідомила, що причиною аварії могло стати те, що водій 18 годин був за кермом і просто почав засинати. Але точну причину ДТП повідомлять після експертизи. Очевидці кажуть, що автобус за годину до аварії почав виляти по трасі, а потім вилетів у рів.
Удар прийшовся на правий бік салону, де сидів Віктор. Одна з постраждалих розповіла, що поруч з нею сидів хлопець і його тіло було посипано уламками від вікна. Він стогнав. Рідні будуть домагатися справедливого розслідування аварії та покарання винних.
"Будемо їздити на суди. Виходу немає. Що сказати, якщо у загиблого брата навіть вкрали все до копійки, що він заробив... У кого піднялася рука? Таке в голові не вкладається. Не думаю, що гроші хтось взяв з пасажирів, всі були шоковані в той момент. Хто тоді: рятувальники, поліція, прокуратура? Це наруга над загиблими. Нічого святого...", - зазначила Марія.
Вона розповіла, що мама Віктора залишилася зовсім одна. Марія живе окремо з сім'єю, а у її загиблого брата залишився син Богданчик.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що перевізника після страшної аварії в Польщі викрили у численних порушеннях.