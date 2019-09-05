Загинули в один день: в Чернігові злочинці розправилися з молодою парою через авто

В Чернігові зловмисники напали на молоду сімейну пару і вбили їх через старенький автомобіля Lanos. Разом з німи могла опинитися і їх 8-річна дочка, але на щастя, її незадовго до трагедії забрали бабуся з дідусем. Історію страшної трагедії розповіли в "КП в Україні".

Валерія Пацкан і Олексій Сидоренко жили душа в душу. Як розповідають близькі і друзі, вони були дуже дружною парою і ніколи не сварилися. Вони познайомилися 10 років тому, потім одружилися, через пару років у них народилася донька Майя.

Спочатку у них з роботою не склалося, хоча обидва отримали хорошу освіту, але молодята не сумували і відкрили свою власну справу – лоток на ринку з посудом. Їх завжди бачили разом – вони привозили дочку в школу, забирали її зі школи, разом їздили на роботу, разом відпочивали.

Валерія з Олексієм (фото: facebook.com/Валерія Пацкан)

"Це була настільки зразково-показова сім'я, що й уявити важко в наш час. Вони як у казці – завжди були разом, веселі, позитивні. Я жодного разу не бачила, щоб Лера була похмурою або не в настрої. Вранці Майю привезуть до школи, після уроків – зустрічають, ніколи не розлучалися. Ось і померли в один день", - розповіла мама однокласниці Майї.

В той фатальний день сім'я вирушила відпочити на берег Десни. Бабуся і дідусь, батьки Лери, заїхали за Маєю, так як погода почала псуватися, а подружжя залишилися ще ненадовго на природі.

Через кілька годин мама Лери почала дзвонити донці, так як забула курточку онучки, але телефон уже не відповідав. А рано вранці до них у дім прийшла поліція і повідомила, що Лєру з чоловіком вбили грабіжники.

Місцеві бандити зазіхнули на старенький автомобіль. Вони розстріляли подружжя в упор. Валерії дісталися кулі в спину й потилицю, Олексію – в спину і лоб. Стрілянину почули місцеві жителі і викликали поліцію і швидку допомогу, але зарадити сімейній парі вже не змогли – вони померли майже одразу.

Валерія Пацкан з дочкою Майєю (Фото: facebook.com/Валерия Пацкан)

Злочинців затримали через кілька годин. На допиті вони визнали, що покалічили життя цілої сім'ї через автомобіль.

Майя дізналася про смерть батьків відразу – вона почула, що говорила поліція. Дівчинка тепер перебуває на вихованні бабусі і дідусі. Вони ще не старі люди і готові виростити онуку самостійно.

У поліції повідомили, що відкрито кримінальну виробництво за ч. 3 ст.289 ККУ (Незаконне заволодіння транспортним засобом), а також виробництво з ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство). Санкції першої статті передбачають позбавлення волі терміном від 7 до 12 років з конфіскацією майна, санкції другої – довічне ув'язнення.

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