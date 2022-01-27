Трагічно загинув екс-чоловік Марії Бурмаки і батько її дитини: подробиці

"Не стало батька Ярини, мого колишнього чоловіка, Дмитра Небесійчука. Двічі ми одружувалися, двічі розходилися. Ніхто не знає, як правильно. Був людиною важкою, справжнім гуцулом. Але він дуже багато зробив хорошого. Дуже багатьом людям. Вічна пам'ять", - написала співачка.

Вона також показала архівне фото з Дмитром і дочкою Яриною.

Марія Бурмака разом з Дмитром Небесійчуком і дочкою (фото: facebook.com/maria.burmaka)

Друг Небесійчука нардеп Микола Княжицький розповів більш детально про причини трагедії. За його словами, Дмитро трагічно загинув під час пожежі у власному будинку.

Інцидент стався в його рідному селі Ільці Івано-Франківської області. Княжицький зазначив, що Небесійчук був відмінним юристом і заснував одну з перших у Києві приватних юридичних фірм.

Він також опублікував фото з Дмитром, на якому є і Марія Бурмака.

Марія Бурмака, Дмитро Небесійчук та Микола Княжицький (фото: facebook.com/MykolaKniazhytsky)

Сестра Дмитра Світлана також запостила кілька архівних фотографій з братом.

Дмитро Небесійчук (фото: facebook.com/svitnebes)