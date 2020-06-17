Загинув на Донбасі: у Києві в останню путь провели розвідника ЗСУ

У Києві сьогодні, 17 червня, попрощалися з командиром відділення взводу управління розвідувальної роти 30 ОМБр прапорщиком Леонідом Добрянським з позивним "Старий", який загинув на Донбасі.

Захисник України загинув 13 червня від важкої мінно-вибухової травми під час бойового завдання. Леоніду було всього 45 років. Про це повідомила 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького на своїй сторінці у Facebook.

У Києві попрощалися з розвідником ЗСУ Леонідом Добрянським (фото: facebook.com/30brigade)

Леонід був одним з перших українців, хто встав на захист своєї країни в найважчий час. Він пройшов всі гарячі точки війни на Донбасі.

У Києві попрощалися з розвідником ЗСУ Леонідом Добрянським (фото: facebook.com/30brigade)

Попрощатися з військовим прийшли його близькі, друзі, волонтери, військовослужбовці, і городяни. Свої співчуття висловили командувач Сухопутних військ та голова Оболонської РДА.

У Києві попрощалися з розвідником ЗСУ Леонідом Добрянським (фото: facebook.com/30brigade)

Без чоловіка і батька залишилися дружина і єдина дочка. Дружині загиблого вручили грамоту шани і скорботи. Леоніда поховали на Алеї Героїв на Лук'янівському кладовищі Києва.

У Києві попрощалися з розвідником ЗСУ Леонідом Добрянським (відео: YouTube)

Користувачі мережі також прокоментували важку втрату.

Вічна пам'ять герою! Співчуття рідним;

Найвищий чин смерті - загинути в бою за батьківщину. Вічна пам'ять герою! Слава Україні! Смерть ворогам!

Співчуття рідним. Царство небесне герою... велика повага за жертву своїм життям;

Спасибі за наш спокій. Вічна пам'ять;

Вічна пам'ять герою... співчуття рідним і близьким.

Скріншот з Facebook

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