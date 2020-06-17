Загинув на Донбасі: у Києві в останню путь провели розвідника ЗСУ

У Києві попрощалися з українським розвідником, загиблим на Донбасі
У Києві сьогодні, 17 червня, попрощалися з командиром відділення взводу управління розвідувальної роти 30 ОМБр прапорщиком Леонідом Добрянським з позивним "Старий", який загинув на Донбасі.
Захисник України загинув 13 червня від важкої мінно-вибухової травми під час бойового завдання. Леоніду було всього 45 років. Про це повідомила 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького на своїй сторінці у Facebook.
У Києві попрощалися з розвідником ЗСУ Леонідом Добрянським (фото: facebook.com/30brigade)
Леонід був одним з перших українців, хто встав на захист своєї країни в найважчий час. Він пройшов всі гарячі точки війни на Донбасі.
У Києві попрощалися з розвідником ЗСУ Леонідом Добрянським (фото: facebook.com/30brigade)
Попрощатися з військовим прийшли його близькі, друзі, волонтери, військовослужбовці, і городяни. Свої співчуття висловили командувач Сухопутних військ та голова Оболонської РДА.
У Києві попрощалися з розвідником ЗСУ Леонідом Добрянським (фото: facebook.com/30brigade)
Без чоловіка і батька залишилися дружина і єдина дочка. Дружині загиблого вручили грамоту шани і скорботи. Леоніда поховали на Алеї Героїв на Лук'янівському кладовищі Києва.
У Києві попрощалися з розвідником ЗСУ Леонідом Добрянським (відео: YouTube)
Користувачі мережі також прокоментували важку втрату.
Скріншот з Facebook
Раніше під Луганськом загинув легендарний комбат полковник поліції Сергій Губанов.
Автор: Styler