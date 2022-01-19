Загинув 37-річний актор Гаспар Ульєль, який вважався одним з найкрасивіших французів

Один з яскравих представників французького кінематографа і зірка майбутнього серіалу Marvel "Місячний лицар" напередодні катався на курорті на півдні країни на лижах, і потрапив в серйозну аварію на схилах в регіоні Савойя.

Володаря премії "Сезар" (2017 рік) на вертольоті терміново транспортували в клініку, проте врятувати його життя лікарям не вдалося.

Будучи актором та моделлю за професією, Гаспар також активно займався спортом, брав участь у лижних змаганнях, а також займався плаванням, скейтбордингом, серфінгом та тенісом.

Гаспар Ульєль (фото: elle.ladmedia.fr)

Ульєль найбільш відомий за фільмами "Ганнібал: Сходження", "Сен-Лоран", "Це всього лише кінець світу", "Довгі заручини".

Крім того, актор також був "обличчям" аромату Chanel Bleu de Chanel, знімаючись в рекламі цього парфуму, режисером якої був оскароносний Мартін Скорсезе.

Гаспар Ульєль вважався одним з найкрасивіших чоловіків у Франції.

До речі, шрам на лівій щоці актора, який став особливістю його зовнішності, Гаспар отримав ще у 9-річному віці внаслідок нападу добермана - хлопчик тоді хотів покататися на собаці верхи.

Гаспар Ульєль (фото: France Bleu)

Гаспар Ульєль (фото: Getty Images)

Крім премії "Сезар", він також був нагороджений Орденом мистецтв і літератури (2015 рік) і" Люм'єр " (2003 і 2015 роки).

У Гаспара Ульєля залишився маленький син (2016 року народження). Матір'ю дитини є французька модель і співачка Гаеллі П'єтрі, з якою актор разом близько 9 років.

Гаспар Ульєль зі своєю дружиною Гаель П'єтрі на врученні премії "Сезар" у 2015 році (фото: Georges Biard)

Перед цим він зустрічався, зокрема, з актрисою Маріон Котіяр, дочкою принцеси Монако Кароліни Шарлоттою Казирагі, зведеною сестрою Венсана Касселя Сессісль Кассель, моделлю Джорданн Крантелль.

Гаспар Ульєль (фото: Getty Images)