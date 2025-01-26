Плохой симптом или полезная привычка? Ученые разобрались, почему люди разговаривают сами с собой

Привычка разговаривать с самим собой часто ассоциируется с психическими расстройствами. И большинство людей из-за этого стереотипа не может даже сказать что-то себе, глядя в зеркало. Однако ученые с этим не согласны и говорят, что разговор с самим собой может быть полезным.

Почему человеку стоит разговаривать с самим собой и какую пользу это принесет, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на результаты исследования в журнале Taylor & Francis.

Легче решать задачи

По словам профессора психологии Гэри Лупьяна из Университета Висконсин-Мэдисон, разговор с собой вслух - это абсолютно нормально и полезно. Он добавил, что это облегчает решение проблем и сложных задач.

В своем исследовании он доказал, что люди явно недооценивают силу слов. Благодаря добровольцам он выяснил очень интересные вещи. Профессор показал им набор случайных фотографий и попросил отыскать на них не самые характерные предметы, например, вилку.

"Проговаривая вслух, вы помогаете поддерживать визуальный образ предмета активным в вашем сознании во время поиска", - подчеркнул ученый.

Он советует во время беготни по квартире в поиске ключей, попробовать повторять "ключи, ключи, ключи" - и есть вероятность, что вы найдете их быстрее.

Дополнительная мотивация

Часто коучи и психологи советуют людям повторять себе, глядя в отражение в зеркале, что они самые лучшие, самые красивые, заслуживают счастья и тому подобное.

Сейчас это называется умным словом "аффирмация" - фактически, это самовнушение, которое создает позитивный настрой, мотивирует и настраивает на успех.

Ученые выяснили, что когда спортсмены проговаривали свои движения вслух в ободряющей или обучающей манере - они играли лучше, а пасы были быстрее и точнее.

"Разговор с самим собой помогает оставаться сосредоточенным на задании и дает сигнал, когда можно переключаться", - добавил профессор.

Помогает справиться со стрессом

Когда человек испытывает тревогу, стресс, сталкивается с чем-то новым и пугающим, он более склонен к разговорам с собой. Хочется понять свои переживания и диалог с собой в этом поможет.

Психотерапевт Габриэль Морс даже дал несколько фраз, которые можно говорить вслух:

У меня есть все, что мне нужно, чтобы пройти через это

Я в порядке. Это действительно страшно, но мне не грозит опасность

Это не будет длиться вечно. Мне неприятно, но я в безопасности

"Тревожные мысли могут легко перекрыть голос логики, однако вербализация этих утверждений помогает. Особенно в тех случаях, когда вы испытываете сильные эмоции", - объясняет ученый.

Помогает справиться с одиночеством

Бывают ситуации, когда мы оказываемся в социальной изоляции. Например, как во время пандемии. Но и сейчас так бывает часто - депрессия, болезни, период после рождения ребенка у молодых мам, долгие командировки.

Одиночество напрягает и вызывает депрессивные состояния. И именно здесь помогают внутренние диалоги. Кстати, одно из исследований ранее показало, что единственные дети в семье чаще общаются сами с собой или вымышленным другом, чем те, у кого есть братья или сестры.

Легче выпустить пар

Ученые говорят, что выругаться вслух - это работает как разрядка, есть возможность выпустить пар. После этого человек чувствует себя значительно лучше. А еще это хороший способ без ссор и конфликтов донести до близких свои чувства.

"Я могу разговаривать сам с собой вслух, чтобы дать жене понять, что я действительно зол или расстроен. Я разговариваю сам с собой, но знаю, что она услышит и может отреагировать на мои слова", - рассказал профессор.

Большая осознанность

Очень важно уметь понимать свои эмоции и регулировать их. В этом как раз полезны диалоги с самим собой.

"Ежедневно у нас в голове возникают тысячи случайных мыслей. Разговор вслух успокаивает, помогает контролировать поток мыслей, способствуя осознанности", - отмечают ученые.

Как говорить с собой и не вызвать подозрения

Если вы чувствуете потребность поговорить с собой, выпустить эмоции, а нет возможности уединиться - наденьте наушники и делайте вид, будто общаетесь с кем-то по телефону.

При этом можно говорить, жестикулировать, даже ссориться. И никто не заподозрит, что с вами что-то не так. А у вас будет возможность выговориться, успокоиться, упорядочить мысли и даже найти новые идеи.