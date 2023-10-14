"Плохие соседи": диетолог назвала продукты, которые нельзя сочетать между собой

Что следует знать

По словам эксперта, есть общие схемы, разработанные специалистами в области диетологии. Но они не учитывают индивидуальную непереносимость каждого человека. Речь идет, например, о генетических особенностях (непереносимости лактозы, глютена), или когда не учитывают иммунный ответ на пищу.

Однако существуют определенные принципы, придерживаясь которых, можно сформировать рацион для более эффективного пищеварения и усвоения. Важно учитывать также время использования пищевых групп. Они соответствуют биологическому ритму пищеварительной системы.

Диетолог говорит, что вечером переваривание животных протеинов гораздо эффективнее и возможно даже во сне. Крахмалистые продукты или содержащие сахар и фруктозу должны быть включены в приемы пищи первой половины дня (завтрак, обед).

"Остальные продукты, с преобладанием волокон и клетчатки, уместны в любое время и в любых сочетаниях и также подходят для гарниров", - говорит эксперт.

Какие продукты можно и не стоит совмещать

Идея заключается в том, что что-то можно есть вместе - и это приносит пользу для здоровья, и другие продукты не следует сочетать по обратным причинам – для переваривания этих блюд нужны разные группы ферментов.

В частности, молоко при попадании в желудок обычно сворачивается под действием кислого желудочного сока. Но если в желудке содержится и другая пища, молоко обволакивает ее и изолирует от процесса переваривания на довольно продолжительное время.

Таким образом, пища не переваривается, а гниет. Сахар и кондитерские изделия лучше полностью вывести из рациона. Поскольку сочетание любой пищи с сахаром в процессе его стремительного усвоения влечет за собой сильное брожение.

Такие процессы создают идеальные условия для разрастания дрожжеподобного грибка Кандида, являющегося первопричиной многих человеческих проблем со здоровьем.

Исключение составляет только натуральный мед - в организме он усваивается гораздо медленнее обычного сахара. Однако, мед также часто вызывает у некоторых людей гиперчувствительность, о которой они даже не догадываются.

Бобовые содержат примерно 25% белка и 50% углеводов (крахмала), что является причиной их тяжелого усвоения. Бобы - это комбинация типа "хлеб и мясо", и каждый из двух его компонентов требует абсолютно разного процесса усвоения. Следует с осторожностью относиться к бобовым и не совмещать их с мясом, что еще больше усложняет процесс переваривания.

Это касается только блюда детства - "макарон по-флотски", где использовали макаронные изделия далеко не из твердых сортов пшеницы с жареным говяжьим фаршем.

Диетолог отметила, что в кровь попадает в разных количествах все, что съедает человек. Потому все это влияет на состояние иммунной системы.