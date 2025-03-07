Плохие сперматозоиды: что это значит и как узнать, есть ли у вас проблема?

Что такое плохие сперматозоиды

По словам медика, это качество самого сперматозоида, а именно нарушение подвижности. Он может быть в строении какой-то нестандартный: с двумя головками, с двумя хвостиками.

"И элементарно, если есть нарушение температурного режима, то сперматозоиды будут плохие. И качество этого сперматозоида не даст возможность забеременеть паре и иметь ребенка", - добавил он.

К тому же на качество сперматозоида влияет и прием афродизиаков. Если есть регулярный правильный прием репродуктивов, происходит повышение тестостерона.

"Чем больше тестостерона, тем лучше работают яички. Чем лучше работают яички, тем лучше качество простаты", - объяснил Наумчук.

Также важным фактором является выбор правильного белья, оно должно быть не из синтетики и чтобы не парило. Температурный режим при неправильном белье в органах мошонки нарушается и снижается качество сперматозоидов.

Как проверить качество сперматозоидов

Чтобы проверить качество сперматозоидов, лучше всего пройти медицинское обследование, в частности, спермограмму. Это основной тест для оценки качества сперматозоидов. Спермограмма определяет:

количество сперматозоидов - их количество на миллилитр спермы

подвижность - процент сперматозоидов, которые двигаются вперед, что является важным для оплодотворения

морфология - форма сперматозоидов

концентрация сперматозоидов - определение количества сперматозоидов в образце

Вас может заинтересовать