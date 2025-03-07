Плохие сперматозоиды: что это значит и как узнать, есть ли у вас проблема?
Качество сперматозоидов является важным фактором для мужского здоровья и фертильности. Многие внешние и внутренние факторы могут негативно влиять на их состояние и делать их "плохими".
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал оперирующий врач-уролог и заведующий урологическим отделением 18-й городской больницы в Киеве Александр Наумчук.
Что такое плохие сперматозоиды
По словам медика, это качество самого сперматозоида, а именно нарушение подвижности. Он может быть в строении какой-то нестандартный: с двумя головками, с двумя хвостиками.
"И элементарно, если есть нарушение температурного режима, то сперматозоиды будут плохие. И качество этого сперматозоида не даст возможность забеременеть паре и иметь ребенка", - добавил он.
К тому же на качество сперматозоида влияет и прием афродизиаков. Если есть регулярный правильный прием репродуктивов, происходит повышение тестостерона.
"Чем больше тестостерона, тем лучше работают яички. Чем лучше работают яички, тем лучше качество простаты", - объяснил Наумчук.
Также важным фактором является выбор правильного белья, оно должно быть не из синтетики и чтобы не парило. Температурный режим при неправильном белье в органах мошонки нарушается и снижается качество сперматозоидов.
Как проверить качество сперматозоидов
Чтобы проверить качество сперматозоидов, лучше всего пройти медицинское обследование, в частности, спермограмму. Это основной тест для оценки качества сперматозоидов. Спермограмма определяет:
- количество сперматозоидов - их количество на миллилитр спермы
- подвижность - процент сперматозоидов, которые двигаются вперед, что является важным для оплодотворения
- морфология - форма сперматозоидов
- концентрация сперматозоидов - определение количества сперматозоидов в образце
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