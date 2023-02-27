Плохие сны в детстве увеличивают риск заболеваний мозга во взрослом возрасте: открытие ученых

Как показало исследование доктора Абидеми Отайку, академического клинического научного сотрудника NIHR в области неврологии в Бирмингемском университете (Великобритания), у детей в возрасте от 7 до 11 лет, которые регулярно видят плохие сны и ночные кошмары, почти в два раза выше вероятность развития когнитивных нарушений (основной признак деменции) к достижению 50-летнего возраста.

Кроме того, вероятность диагностирования у них болезни Паркинсона больше в 7 раз к достижению пятидесятилетия.

Учитывая, что в настоящее время нет лекарства ни от одного из этих состояний, выявление факторов риска и ранних признаков их развития в настоящее время является одним из основных приоритетов общественного здравоохранения, отмечается в работе.

В качестве предыстории этих новых поразительных открытий доктор обнаружил, что у людей среднего и пожилого возраста, которые часто видят плохие сны и кошмары, вероятность развития слабоумия или болезни Паркинсона (БП) в будущем может быть более чем в два раза выше.

Учитывая, что значительная часть людей, которые регулярно видят кошмары во взрослом возрасте, также сообщают, что им регулярно снились плохие сны в детстве, специалист решил выяснить, могут ли многочисленные ночные кошмары в детстве предсказывать развитие деменции или БП в более позднем возрасте.

В своей работе ученый использовал базу данных Британского когортного исследования, которое отслеживает жизнь всех детей, родившихся в Англии, Шотландии и Уэльсе в течение недели с 3 по 9 марта 1958 года.

Когда детям было семь и одиннадцать лет, их матери отвечали на ряд вопросов об их здоровье, в том числе о том, видели ли они страшные сны в предыдущие месяцы.

Автор нового исследования сгруппировал 6991 ребенка в зависимости от того, как часто они видели кошмары в таком возрасте. Затем использовал статистическое программное обеспечение для определения, были ли дети с более регулярными плохими снами более склонны к развитию когнитивных нарушений или диагностировали БП к тому времени, когда им исполнилось 50 лет (2008 год).

"Результаты были очевидны. Чем чаще детям снились плохие сны, тем выше вероятность того, что у них разовьются когнитивные нарушения или будет диагностирована болезнь Паркинсона", - отмечается в публикации

Примечательно, что по сравнению с детьми, у которых никогда не было плохих снов, у тех, кто постоянно страдал от кошмаров, вероятность развития когнитивных нарушений была на 76 % выше, а вероятность развития БП - на 640%.

Такая закономерность была одинаковой как для мальчиков, так и для девочек, добавляет доктор.

"Эти результаты показывают, что регулярные плохие сны и ночные кошмары в детстве могут увеличить риск развития прогрессирующих заболеваний головного мозга, таких как слабоумие или болезнь Паркинсона, в более позднем возрасте. Они также поднимают интригующую возможность того, что снижение частоты плохих снов в раннем возрасте может быть ранней возможностью предотвратить оба состояния", - указывается в материале.

По прогнозам ученых, число людей, живущих с деменцией, утроится с 50 миллионов до 150 миллионов во всем мире в течение следующих трех десятилетий, а число людей с болезнью Паркинсона достигнет 14 миллионов к 2040 году.