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Покрасьте квартиру в этот цвет и избавитесь от депрессии и грусти

В какой цвет покрасить квартиру от депрессии (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Осень уже на пороге она часто может привести к темным и мрачным домам. Поскольку зимой мы проводим больше времени на дому, для вашего благополучия важно создать дома счастливую и спокойную атмосферу. Эксперт по интерьерам поделился цветами, которыми стоит покрасить свой дом, если вы хотите избавиться от депрессии и быть счастливыми.

В какие цвета можно перекрасить дом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на

Какие цвета могут улучшить настроение

Эксперт по интерьеру Роб Чедвик рассказал о цветах, которые могут больше повлиять на ваше настроение, а некоторые оттенки даже вызывают у вас "чувство печали или замкнутости".

"Психология цветов может играть важную роль в наших эмоциональных реакциях, и цвета в вашем доме могут вызвать у вас чувство печали или замкнутости. Подумайте о том, чтобы добавить более теплые и более яркие цвета, чтобы противостоять темным серым дням", - сказал он.

Роб рассказал, какие цвета вызывают счастье – это желтый и оранжевый. Вы должны не только рассмотреть возможность покрасить свои стены этими оттенками, но и подумать о добавлении мягкой мебели, таких как подушки и одеяла.

Нежный желтый и теплый оранжевый – цвета, которые часто ассоциируются со счастьем, поэтому экспериментируйте с этими оттенками с подушками, одеялами и абажурами. Они принесут тепло в ваш дом.

Создавайте уют

Добавьте растения и цветы в свой дом, чтобы улучшить окружающую обстановку и добавить эстетически приятный и функциональный штрих вашему декору. Создайте уютное пространство.

Разместите в квартиру комнатные растения (фото: freepik.com)

"Уютные места, куда можно сбежать, когда наступает тьма осени, - это отличный способ уединиться в безопасное место темными вечерами. Они - идеальное место для отдыха и, например, чтение", - сказал эксперт.

 

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