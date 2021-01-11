У поїзді Укрзалізниці розгорівся новий скандал: коронавірусу немає!

У поїзді "Інтерсіті" Укрзалізниці розгорівся скандал. Річ у тому, що в складі №746 більшість пасажирів без масок, а у провідника маска надіта неправильно і нікого нічого не хвилює.
Про інцидент розповіла Наталія Бойко на своїй сторінці в Facebook. Жінка була просто в шоці від побаченого.
"У мене шок. У вагоні не більше 20% людей в масках, вагон повністю заповнений. Займаю місце, роблю зауваження оточуючим, підходить працівник, перевіряє квитки - містер "ніс стирчить над маскою", простягає до мене електронний термометр, вступаю в довгий діалог про заходи, які він застосовує", - описала ситуацію Наталя.
Жінка запитала у провідника, чому в поїзді ніхто не дотримується карантину і не дбає про заходи обережності, на що провідник їй відповів, що він повинен міряти тільки температуру.
"Більше я нічого не зобов'язаний, не буду нікого просити, який у цьому сенс", - сказав провідник Наталі.
Інші пасажири виявилися "ковід-дисидентами". За їх словами, вірусу не існує, і вони вільні люди.
В коментарях українці висловили свою думку з цього приводу.
Як ми раніше писали, у період карантину у Києві деякі заклади працюють підпільно.