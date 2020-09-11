Поїзд відрізав ноги 9-річній дівчинці: хотіла скоротити дорогу, як всі

У Коростені Житомирської області сталася трагедія. 9 вересня поїзд наїхав на дівчинку, яка намагалася скоротити дорогу. Все сталося близько 12 години дня на одній з колій станції "Коростень". Вантажний склад з причіпними вагонами не помітив дитину і сталося непоправне.

Як повідомляється в сюжеті ТСН, 9-річна дівчинка в результаті позбулася ніг, їй ампутували кінцівки. За словами медиків, у дитини не було жодних шансів зберегти ноги після того, що сталося. Зараз школярка перебуває в реанімації.

Поліція Житомирської області почала розслідування у цій справі. На станції кажуть, що незважаючи на заборону переходити шляхи, люди все одно ігнорують це правило і йдуть, щоб скоротити дорогу.

За словами хірурга, для дитини це шок втратити ноги. Очевидці трагедії кажуть, що для них це теж стало шоком, все сталося дуже швидко.

У Коростені дівчинка потрапила під потяг і залишилася без ніг

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