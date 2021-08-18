Поїзд "Інтерсіті" рознесли в пух і прах: туалети, як в "плацкарті"

Пасажирка згадала, яким був чистим цей поїзд, коли його тільки запустили.

"Інтерсіті 740 Київ - Кривий Ріг. Яким чистим і комфортним він був на початку, майже ідеальна чистота. Інтернет. А зараз?"- написала Ольга.

Жінка поскаржилася на антисанітарію в туалетах і порівняла їх з вбиральнями в плацкартних вагонах. Вона зазначила, що сантехніка там зносилася.

"Кафе працює у вагоні з найбільшою кількістю пасажирів, там завжди черга за кавою та солодощами, тому кількість людей у вагоні ще більша за номінальну. Туалети - антисанітарія повна, санітарний стан наближений до плацкартного вагону, ніякої обробки, сантехніка в жахливому стані. Чому?" - задається питанням пасажирка.

Пасажирка поскаржилася на умови в "Інтерсіті "(Ольга Рузанова/Facebook)

У коментарях українці відреагували на пост Ольги.