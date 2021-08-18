Поїзд "Інтерсіті" рознесли в пух і прах: туалети, як в "плацкарті"
Потяг" Інтерсіті " Київ-Кривий Ріг розкритикували за антисанітарію.
Про це розповіла на своїй сторінці у Facebook Ольга Рузанова.
Пасажирка згадала, яким був чистим цей поїзд, коли його тільки запустили.
"Інтерсіті 740 Київ - Кривий Ріг. Яким чистим і комфортним він був на початку, майже ідеальна чистота. Інтернет. А зараз?"- написала Ольга.
Жінка поскаржилася на антисанітарію в туалетах і порівняла їх з вбиральнями в плацкартних вагонах. Вона зазначила, що сантехніка там зносилася.
"Кафе працює у вагоні з найбільшою кількістю пасажирів, там завжди черга за кавою та солодощами, тому кількість людей у вагоні ще більша за номінальну. Туалети - антисанітарія повна, санітарний стан наближений до плацкартного вагону, ніякої обробки, сантехніка в жахливому стані. Чому?" - задається питанням пасажирка.
Пасажирка поскаржилася на умови в "Інтерсіті "(Ольга Рузанова/Facebook)
У коментарях українці відреагували на пост Ольги.
- Це повністю гнила контора.
- Тому що всі гроші йдуть на ЗП начальника Укрзалізниці як мені пам'ятається, там близько 1 млн грн.
- То не тільки Укрзалізниця стратила, то наші співгромадяни обізлюються й деградують все сильніше.
- Привіт, наберіть гарячу лінію 0800503111, будь ласка. Звернення +- ефективні.
Як ми раніше повідомляли, електричка Укрзалізниці Харків - Золочів потрапила в скандал. Справа в тому, що у вагоні пасажири дозволяють собі розпивати спиртне і навіть курити сигарети.