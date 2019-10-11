Підпалив свою наречену: спливли нові подробиці резонансної справи в Запоріжжі

У Запоріжжі чоловік спалив свою наречену (Колаж РБК-Україна)

У Запоріжжі розпочався суд над чоловіком, який спалив свою наречену

У Запоріжжі розпочався суд на Віталієм Чайковським, який облив бензином і підпалив свою 22-річну наречену Анастасію Ковальову прямо на очах у всіх сусідів. Дівчина отримала 90% опіків всього тіла. Більше тижня медики намагалися врятувати Анастасію, але всі зусилля виявилися марними – вона померла. Нові деталі резонансної справи повідомили у виданні "Факти".

Її нареченого, який скоїв страшний злочин, затримали відразу. Він не зміг пояснити, навіщо підпалив свою кохану і плутано говорив, що хотів "скріпити стосунки". А ось подруги Анастасії розповіли, що всьому причиною стали ревнощі.

На суді Чайковський стверджував, що наречену вбивати він не хотів і взагалі вона загорілася "випадково". Навіщо він облив її бензином – пояснити не зміг.

Анастасія Ковальова і Віталій Чайковський

Напередодні інциденту між закоханими сталася сварка. Рідні і подруги Ковальової розповіли, що спалахували сварки часто і основна причина – патологічні ревнощі Віталія. Він контролював кожен крок своєї нареченої, влаштовував скандали на рівному місці.

"Вперше він покликав мене заміж на другий день знайомства. А серйозно попросив моєї руки у батьків через пару місяців стосунків. Я готова любити кожну його частинку і дарувати йому щастя, так як він він дарує мені його кожен день", - так писала Настя в соціальних мережах. Вона постійно розхвалювала свого обранця і клялася йому в любові.

Пара познайомилася в Києві, де вони разом працювали. Чайковський родом з Донецької області і там у нього залишилися дружина і дитина. Він заборгував велику суму за аліменти і участі в житті дитини не брав. Після звільнення з київської фірми, він переїхав до коханої в Запоріжжя.

Анастасія Ковальова

Як розповіла подруга Анастасії, вони навіть в ЗАГС ходили, але у Чайковського виникли проблеми з документами і подати заяву вони не змогли. Він ревнував Настю до кожного дзвінка, до повідомлення. З'ясовував, хто ці люди, хто з нею вітається. Дівчина вважала, що така ревнощі – це прояв любові.

Перед трагедією пара жила в Новомосковську Дніпропетровської області. Настя поїхала в Запоріжжя, щоб вирішити проблему з документами. Коли через два дні вона не повернулася, Чайковський зірвався і поїхав за нею. Крім того, подруга повідомила, що Настя була вагітна, але коханий змушував зробити аборт. Мама сказала, що підтримає її і допоможе, але у Насті стався викидень.

Мама Анастасії підтвердила, що в соціальних мережах була лише красива картинка, а в реальності – постійні скандали на ґрунті ревнощів. Віталій навіть піднімав руку на кохану.

Напередодні трагедії дівчина повідомила матері, що вигнала Віталія і збирається приїхати до неї в Польщу. Потім закохані знову помирилися, і Настя вирушила на пляж з подругою. Увечері Чайковський прийшов у нетверезому стані і влаштував скандал за похід на пляж. Настя знову його вигнала і тоді він пішов за бензином.