"Подвиг" Зайцевої? В Ужгороді авто в'їхало на тротуар з людьми (відео)

В Ужгороді водій так хотів припаркуватися, що в'їхав на тротуар, на якому поруч знаходилися люди. На щастя, ніхто не постраждав, авто зачепило тільки машини. Відео аварії, яка могла б стати повторенням "справи Зайцевої" в Харкові, потрапило в соцмережі. Так, на своїй сторінці у Facebook його опублікував Віталій Романенко.

"Ужгород. Білий день", - підписав він ролик.

Відео ДТП в Ужгороді потрапило в мережу (Facebook)

Користувачі мережі висловили свій гнів і обурення в коментарях.

Відразу в Лонжерон за бляшанкою.

Це капець.

Припаркувався...

Де встиг набрати швидкість?

Цей же світлий раритетний автомобіль сьогодні підбили на серпантинах перед Перечином.

І це, майже, біля МРЕО... Я е..у!!! Винуваті, напевно, водії "раритетів" ВАЗ і "Москвич", які, напевно, не малі право паркуватися біля магазину , бо там повинен був пронестися дурік на "хорошій" іномарці ...

Слава богу, що всі живі



Скріншот коментарів (Facebook)