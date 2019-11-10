"Подвиг" Зайцевої? В Ужгороді авто в'їхало на тротуар з людьми (відео)

В Ужгороді водій автомобіля в'їхав на тротуар, де поблизу були люди
В Ужгороді водій так хотів припаркуватися, що в'їхав на тротуар, на якому поруч знаходилися люди. На щастя, ніхто не постраждав, авто зачепило тільки машини. Відео аварії, яка могла б стати повторенням "справи Зайцевої" в Харкові, потрапило в соцмережі. Так, на своїй сторінці у Facebook його опублікував Віталій Романенко.
"Ужгород. Білий день", - підписав він ролик.
Відео ДТП в Ужгороді потрапило в мережу (Facebook)
Користувачі мережі висловили свій гнів і обурення в коментарях.
Скріншот коментарів (Facebook)