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"Подвиг" Зайцевої? В Ужгороді авто в'їхало на тротуар з людьми (відео)

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В Ужгороді водій автомобіля в'їхав на тротуар, де поблизу були люди

В Ужгороді водій так хотів припаркуватися, що в'їхав на тротуар, на якому поруч знаходилися люди. На щастя, ніхто не постраждав, авто зачепило тільки машини. Відео аварії, яка могла б стати повторенням "справи Зайцевої" в Харкові, потрапило в соцмережі. Так, на своїй сторінці у Facebook його опублікував Віталій Романенко.

"Ужгород. Білий день", - підписав він ролик.

Відео ДТП в Ужгороді потрапило в мережу (Facebook)

Користувачі мережі висловили свій гнів і обурення в коментарях.

  • Відразу в Лонжерон за бляшанкою.
  • Це капець.
  • Припаркувався...
  • Де встиг набрати швидкість?
  • Цей же світлий раритетний автомобіль сьогодні підбили на серпантинах перед Перечином.
  • І це, майже, біля МРЕО... Я е..у!!! Винуваті, напевно, водії "раритетів" ВАЗ і "Москвич", які, напевно, не малі право паркуватися біля магазину , бо там повинен був пронестися дурік на "хорошій" іномарці ...
  • Слава богу, що всі живі

Скріншот коментарів (Facebook)

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