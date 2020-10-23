Як не підчепити COVID-19 на виборах: лікар дала важливі поради

Місцеві вибори 2020 в Україні пройдуть 25 жовтня, а це значить, що люди зіткнуться з ризиком підчепити коронавірус в місці скупчення людей. Як уникнути цього і максимально себе убезпечити розповіла лікар інфекціоніст з Кривого Рогу Світлана Куніцина.

"Виходячи з дому ми повинні розуміти, що можемо зіткнутися з інфекцією де завгодно, а в місцях найбільшого скупчення людей природно ці ризики набагато вище. На виборчих дільницях формується досить щільний потік людей. Було б непогано розділити за часом ці потоки. Бачила в інтернеті заклики, щоб до певного часу йшли люди старшого віку, а після 17:00, приміром, молодші. Це було б добре, але це дуже складно зробити, практично нереально рівномірно розділити потоки виборців ", - розповіла лікар ТСН.

За словами медика, першу небезпеку зараження являє собою дверна ручка. За неї береться величезна кількість людей. Краще убезпечити себе, надягши рукавички або візьміть з собою антисептик і обробляйте постійно руки. Не забувайте про маску, вона повинна бути чиста і правильно надіта.

"Обов'язково для себе ми повинні пам'ятати, що небажано торкатися руками до обличчя. Якщо ви в рукавичках, то ймовірність дотику до обличчя мінімізується. Точно так же, якщо ви в масці. Вона мінімізує нас від зараження повітряно-крапельним шляхом від поруч знаходяться людей. І якщо наш ніс і рот будуть закриті, ми менше до них будемо торкатися ", - зазначає лікар.

Не забувайте, що кулькові ручки на виборчій дільниці будуть використовуватися не тільки вами. Краще, якщо є можливість, візьміть з дому свою.

Як ми раніше писали, українцям розповіли, що робити, якщо ви не отримали запрошення на вибори 25 жовтня.